Після вихідних, протягом яких Іран завдав одних із найпотужніших ракетних ударів по цілях у Перській затоці з початку війни, дедалі ефективніші атаки виснажили щонайменше 2400 ракет-перехоплювачів — обсяг, що наближається до відомих довоєнних запасів цих країн.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Попри невпинні авіаудари США та Ізраїлю, Іран з початку війни 28 лютого випустив майже 1200 балістичних та 4000 примітивних крилатих ракет Шахед по країнах Перської затоки.

Реклама

Журналісти зазначають, що минулого тижня ракетний удар уразив авіабазу Принц Султан в Саудівській Аравії. Внаслідок цього були поранені військові та пошкоджені кілька літаків, зокрема цінний літак радіолокаційного виявлення та управління E-3 Sentry.

Під час хвиль ударів у суботу та неділю було зафіксовано до 40 ракетних пусків — це вдвічі перевищує добову норму.

Bloomberg пише, що протиракетна оборона вимагає щонайменше двох пострілів по кожній цілі, згідно з доктриною «постріл-постріл-огляд», за якою розрахунки здійснюють два пуски, а потім перевіряють результат.

Агентство підкреслює: це означає, що протягом війни було випущено щонайменше 2400 ракет-перехоплювачів, а можливо, й набагато більше, оскільки іноді для захисту від снарядів потрібні додаткові ракети.

Згідно з дозволами США на продаж озброєння (FMS) та оцінками трьох експертів й особи, знайомої з питанням, переважна більшість із них — це ракети Patriot PAC-3 та GEM-T. Їх країни Затоки мали менше 2800 до війни.

Пентагон заявив, що має всі боєприпаси, необхідні для виконання своїх місій. Документи FMS показують, скільки ракет було запитано або санкціоновано, проте фактично доставлена кількість може бути меншою.

Bloomberg зауважує, що у той час як корпорація Lockheed Martin виробляє близько 650 перехоплювачів PAC-3 на рік, у січні компанія підписала угоду про збільшення виробництва до 2000 одиниць на рік до 2030-го.

Також компанія випускає 96 перехоплювачів THAAD на рік, але досягла окремої угоди про збільшення цього показника до 400.

За словами особи, знайомої з питанням, Сполучені Штати запустили сотні ракет Tomahawk вартістю $2 млн та понад 1000 більш непомітних ракет JASSM вартістю $1,5 млн.

Агентство пише, що хоча багато ударів перейшли на дешевші боєприпаси прямого ураження (JDAM), крилаті ракети продовжують інтенсивно використовувати, оскільки частина повітряного простору Ірану залишається ризиковою для операцій на близькій відстані.

Реклама:

Згідно з урядовими документами, до війни в США на озброєнні було близько 4000 ракет Tomahawk, а корпорація RTX виробляє близько 100 щороку. Lockheed може побудувати щонайбільше близько 860 JASSM цього року. Обидва типи ракет призначені для польотів на великі відстані, подолання ППО та ураження малих цілей.

12 березня видання Politico заявило, що війна з Іраном поглинає дорогі американські боєприпаси для ППО, яких відчайдушно потребує Україна, а також ставить під загрозу майбутні поставки і здатність Києва протистояти російським балістичним ракетним атакам.

27 березня видання Politico писало, що Білий дім почав попереджати союзників, що поставки зброї до України можуть бути припинені в найближчі місяці через війну в Ірані.

Пізніше газета The Washington Post повідомила, що Пентагон розглядає перенаправлення ракет для ППО, призначених для України, на Близький Схід. Йдеться, зокрема про ракети для батарей Patriot.

Крім того, журналісти WP із посиланням на поінформованих співрозмовників писали, що американські військові випустили понад 850 крилатих ракет Tomahawk за чотири тижні війни проти Ірану, що викликало занепокоєння серед деяких посадовців Міноборони.