Сенат США не підтримав резолюцію про обмеження воєнних повноважень Трампа щодо військових дій в Ірані

Сенат США не підтримав резолюцію, спрямовану на обмеження військових повноважень президента Дональда Трампа в операції проти Ірану. Ініціатива мала на меті перешкодити подальшому веденню війни проти країни.

Про це у четвер, 5 березня, пише Укрінформ.

Під час голосування документ підтримали 47 сенаторів, тоді як 53 виступили проти, зазначили там.

За даними видання, серед демократів лише Джон Феттерман проголосував проти резолюції, а серед республіканців тільки Ренд Пол підтримав її.

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У тексті запропонованої резолюції передбачалася вимога припинити бойові дії проти Ірану. Демократи підкреслювали, що відповідно до Конституції США саме Конгрес має повноваження оголошувати війну. Водночас Трамп і представники його адміністрації вже назвали військові дії в Ірані війною.

Очікується, що у четвер подібну резолюцію розгляне Палата представників США, додали в Укрінформі.

Згідно з Резолюцією про воєнні повноваження 1973 року, президент Сполучених Штатів може застосовувати збройні сили у конфлікті, але зобов’язаний повідомити про це Конгрес протягом 48 годин. Якщо ж законодавці не ухвалять офіційного оголошення війни або спеціального дозволу на використання військової сили, президент має розпочати виведення військ протягом 60 днів.

5 березня CNN писали, що Трамп готовий вести війну проти Ірану «вічно», однак його радники побоюються наслідків затяжного конфлікту без чіткої стратегії завершення. За даними видання, у Білому домі зростає занепокоєння через можливі втрати, економічні ризики та слабку підтримку війни серед американців.

Інфографіка: NV

Операція США та Ізраїлю проти Ірану

28 лютого Ізраїль і США заявили про атаки по Ірану — операції під назвою Рев лева (Ізраїль) та Епічна лють (США).

У Тегерані та низці інших великих міст Ірану прогриміли численні вибухи. Згодом Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що 86-річний аятола Алі Хаменеї загинувв результаті атаки у своїй резиденції, яка була повністю зруйнована. Також було підтверджено смерть головнокомандувача Корпусу вартових ісламської революції(КВІР) Мохаммеда Пакпура. За даними агентства IRNA, під час атаки було ліквідовано і головного радника з питань безпеки верховного лідера Ірану Алі Шамхані.

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У відповідь на атаку Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю. Також іранські ракети та дрони атакували військові бази США у Катарі, ОАЕ, Бахрейні, Кувейті, Саудівській Аравії і Йорданії. Зокрема про численні вибухи повідомлялося у Дубаї, Абу-Дабі та Ер-Ріяді. Ізраїль у відповідь атакував об'єкти Хезболли в Лівані.

1 березня президент США Дональд Трамп заявив, що лідери Ірану хочуть відновити переговори, і він на це погодився, але не уточнив строки. За оцінками Білого дому, внаслідок операції Епічна лють було ліквідовано 48 керівників іранського режиму.

За словами Трампа, війна США з Іраном триватиме близько чотирьох тижнів. Як зазначили у Збройних силах США, під час операції проти Ірану загинули чотири американські військові.

Представник ліквідованого аятоли в Раді національної безпеки Ірану Алі Ларіджані 2 березня заявив, що Іран не буде вести переговорів зі США.

