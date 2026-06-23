У США Сенат ухвалив резолюцію та закликав Трампа вивести війська, що беруть участь у війні проти Ірану

Сенат США 23 червня ухвалив резолюцію, яка зобов’язує президента Дональда Трампа вивести американські війська, що беруть участь у війні проти Ірану .

Про це повідомляє телеканал CNN.

Як зазначають журналісти, ухвалення Сенатом такої резолюції стало серйозним докором на адресу президента Трампа та яскравим сигналом того, що війна США проти Ірану не знаходить підтримки в Конгресі.

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«Демократи неодноразово ініціювали голосування щодо обмеження військових повноважень Трампа як у Палаті представників, так і в Сенаті — ця кампанія в останні тижні поступово здобувала дедалі більшу підтримку з боку Республіканської партії, що викликало гнів президента Трампа», — пише CNN.

Сенатори-республіканці Ренд Пол, Сьюзен Коллінз, Ліза Мурковскі та Білл Кессіді приєдналися до демократів і проголосували за резолюцію, тоді як сенатор-демократ Джон Феттерман проголосував проти. Остаточний результат голосування склав 50 голосів «за» та 48 «проти».

Раніше документ був схвалений Палатою представників — на початку червня. Однак, оскільки йдеться про так звану спільну резолюцію, вона не вимагає підпису президента і, за визначенням, не має сили закону, зазначили журналісти.

Однак помічник одного з демократів у Палаті представників, який брав участь у роботі над ухваленням резолюції про військові повноваження, заявив CNN на початку червня, що, на їхню думку, нова резолюція матиме обов’язкову силу, а її застосування стане питанням юридичного характеру.

Переговори між Іраном і США у Швейцарії

Увечері 20 червня у Швейцарії розпочалися переговори між США та Іраном на високому рівні, у яких також беруть участь представники держав-посередників — Катару та Пакистану.

Американську делегацію очолює віце-президент Джей Ді Венс, до її складу також входять зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер та спеціальний посланник Стів Віткофф.

Також пізно ввечері 20 червня до Швейцарії прибули спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф та міністр закордонних справ Аббас Арагчі.

Того ж дня об'єднане військове командування Ірану — Центральний штаб «Хатам аль-Анбія» — оголосило про закриття Ормузької протоки для руху будь-яких суден.

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Тегеран обґрунтував цей крок нібито порушенням умов угоди про припинення вогню з боку США та Ізраїлю.

Після цього президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть ввести збір за прохід через Ормузьку протоку, якщо остаточної угоди з Іраном не буде досягнуто.

Перший раунд переговорів між США та Іраном завершився в ніч на 22 червня. У спільній заяві посередників — Катару та Пакистану — зазначається, що переговори відбулися в «позитивній та конструктивній атмосфері», а також було досягнуто «обнадійливого прогресу».

Також було узгоджено «дорожню карту» щодо досягнення остаточної угоди протягом 60 днів. Технічні переговори «з усіх питань» триватимуть у Швейцарії до кінця цього тижня, заявили представники посередників.