Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що війну в Україні можна було б закінчити швидше (Фото: REUTERS/Shannon Stapleton)

Війна в Україні могла б закінчитися набагато раніше, якби Київ мав такий самий рівень підтримки протиповітряної оборони, який був розгорнутий у регіоні Перської затоки протягом першого тижня війни з Іраном .

Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб під час державного візиту до Індії, повідомило Bloomberg у суботу, 7 березня.

Стубб порівняв фінансові витрати воєн в Україні та на Близькому Схожі. За його оцінками, перший тиждень бойових дій проти Ірану коштував близько 40 мільярдів доларів — стільки європейські країни витрачали на допомогу Україні за рік.

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На думку президента Фінляндії, операція США та Ізраїлю проти Ірану може дати Україні опосередковану вигоду — адже «Іран та Росія зараз не можуть співпрацювати щодо виробництва ракет чи оборонної промисловості».

Водночас Стубб зауважив, що у РФ вже є заводи, які виготовляють безпілотники Shahed за іранськими технологіями. До того ж, Кремль може скористатися зростанням цін на нафту — «яка, по суті, годуватиме російську військову машину».

Також Александр Стубб висловив думку, що зміщення акценту уваги на ситуацію в Ірані може створити певні можливості для дипломатії — переговірники матимуть «простір, щоб придумати щось, не створюючи зайвого резонансу».

Президент України Володимир Зеленський після наради 5 березня так само говорив про те, що за кілька днів протистояння на Близькому Сході його учасники використали понад 800 ракет PAC-3. «Україна ніколи не мала за весь цей час стільки ракет для відбиття ударів», — наголосив тоді Зеленський.