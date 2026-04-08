Навіть найближче коло Трампа не було впевнено, що перемир’я з Іраном відбудеться (Фото: REUTERS/Evan Vucci)

Поки президент США Дональд Трамп виголошував ультиматум Ірану, за лаштунками вже спостерігалися певні ознаки дипломатичного прогресу — хоча ситуація лишалась невизначеною до самого оголошення про перемир’я .

Про це написало Axios у середу, 8 квітня, з посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, навіть найближче оточення Трампа не знало точно, на який результат очікувати. «Ми не мали уявлення, що станеться. Це було дико», — сказав представник Міністерства оборони США, зауваживши, що американські війська на Близькому Сході та посадовці Пентагону дійсно готувалися до завдання ударів по іранській інфраструктурі.

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Тим часом союзники Штатів у близькосхідному регіоні готувалися до «відплати безпрецедентних масштабів» з боку Тегерану, а в самому Ірані деякі мирні жителі залишали власні домівки через побоювання масштабних бомбардувань.

Як повідомило Axios, вранці 6 квітня, коли президент Трамп брав участь у святкуванні Великодня в Білому домі, його «дуже розлючений» спецпосланник Стів Віткофф проводив телефонні переговори. Зокрема, за словами співрозмовників видання, Віткофф назвав 10-пунктну пропозицію, яку Іран висунув Штатам, «катастрофою».

Так розпочався «хаотичний» день внесення поправок, коли пакистанські посередники узгоджували нові проєкти документів між Віткоффом та міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі, а очільники МЗС Єгипту та Туреччини намагалися допомогти подолати розбіжності.

До вечора 6 квітня посередники отримали згоду США на оновлену пропозицію щодо двотижневого припинення вогню. Після цього рішення мав ухвалити верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї.

Інтрига полягала в тому, що Хаменеї після авіаудару США та Ізраїлю, що ліквідував його батька Алі Хаменеї, не з’являвся на публіці. 6 квітня The Times писало про те, що він взагалі непритомний і не здатний керувати країною.

Axios зазначає, що на тлі погроз ліквідації з боку Ізраїлю Хаменеї «спілкувався переважно через посередників, які передавали записки».

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Коли зрештою було отримано згоду нібито від імені Хаменеї на укладання угоди зі Штатами, два джерела Axios назвали це «проривом».

«Без його [Хаменеї] зеленого світла угоди б не було», — заявило одно з цих джерел.

Вже зранку 7 квітня стало зрозуміло, що прогрес досягнуто. Проте президент США Дональд Трамп все одно відзначився погрозою на адресу Ірану: «Сьогодні вночі загине ціла цивілізація».

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Видання зауважує, що навіть серед близьких соратників Трампа не було ясності щодо його реальних намірів. Деякі гадали, що він не піде на припинення вогню.

Незадовго до оприлюднення своєї відповіді Трамп поговорив з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, щоб отримати від нього зобов’язання дотримуватися режиму припинення вогню.

Очільник іранського МЗС Аббас Арагчі заявив, що Іран дотримуватиметься припинення вогню та відкриє Ормузьку протоку для суден, що діють «у координації зі збройними силами Ірану».

За словами співрозмовника Axios — ізраїльського високопосадовця, Нетаньягу отримав гарантії того, що США наполягатимуть, аби Іран відмовився від свого ядерного матеріалу, припинив збагачення урану, а також відмовився від загрози використання балістичних ракет.

На найближчу п’ятницю, 10 квітня, заплановані переговори у Пакистані. Американську делегацію на них ймовірно очолить віцепрезидент США Джей Ді Венс.

У ніч проти 8 квітня президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social повідомив, що погодився призупинити бомбардування Ірану на два тижні за умови негайного відкриття Ормузької протоки.

Напередодні, 7 квітня, Трамп погрожував Тегерану новими потужними ударами і писав, що «загине ціла цивілізація».

Трамп також попереджав, що США можуть вдарити по електростанціях, мостах та інших об'єктах інфраструктури в Ірані, якщо Тегеран не укладе угоду і не відкриє Ормузьку протоку.

Іран на це заявляв, що в разі подальших ударів по його інфраструктурі для США та Ізраїлю відкриються «ворота пекла». Ще Тегеран стверджував, що повністю відкриє Ормузьку протоку лише після компенсації Штатами фінансових збитків.