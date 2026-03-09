У війні з Іраном країни Близького Сходу витратили більше ракет Patriot, ніж Україна отримала за весь час

Вибухи в Бахрейні, де розташована штаб-квартира П’ятого флоту США, 28 лютого 2026 року (Фото: REUTERS/Stringer)

Лише за перші дні війни з Іраном країни Близького Сходу витратили понад 800 ракет до систем протиповітряної оборони Patriot .

Про це йдеться у статті The New York Times, опублікованій у понеділок, 9 березня.

Зазначається, що такі дані озвучили президент України Володимир Зеленський та європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс.

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Вони були використані у протидії більш ніж 2000 іранським безпілотникам та більш ніж 500 балістичним ракетам.

Водночас, за словами Дмитра Литвина, радника президента Зеленського, за чотири роки повномасштабної війни, яку Росія розв’язала проти України, Київ отримав лише близько 600 сучасних ракет Patriot.

Ці ракети у дефіциті, констатує NYT. У 2025 році військовим було поставлено лише 620 найсучасніших Patriot, і це був максимальний рівень.

Раніше єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що Європейський Союз шукає способи мінімізувати ризики для постачання Україні ракет до систем ППО Patriot на тлі подій на Близькому Сході.

В інтерв'ю Радіо Свобода, опублікованому 3 березня, він наголосив, що ескалація навколо Ірану може вплинути на глобальні ланцюги постачання ракет для протиповітряної оборони та спричинити затримки, зокрема і для України.

Інфографіка: NV

4 березня агенція Reuters писала, що Україна може зіткнутися з критичною нестачею американських ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем ППО Patriot через війну США в Ірані. Існує ймовірність затримок постачання зброї Україні в рамках програми PURL.

5 березня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відкрита до обговорень про обмін технологіями та зброєю на тлі дефіциту ракет для систем ППО Patriot та дронів-перехоплювачів у країн Близького Сходу