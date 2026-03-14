Нетаньягу захотів поговорити з Зеленським про захист від іранських дронів — ЗМІ

14 березня, 20:30
Біньямін Нетаньягу зацікавився співпрацею щодо боротьби з іранськими дронами (Фото: REUTERS/Nathan Howard/Pool/File Photo)

Біньямін Нетаньягу зацікавився співпрацею щодо боротьби з іранськими дронами (Фото: REUTERS/Nathan Howard/Pool/File Photo)

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу висловив бажання провести розмову з президентом України Володимиром Зеленським і вже передав відповідний запит українськіі стороні.

Про це повідомило ізраїльське видання Ynet у суботу, 14 березня.

За інформацією джерел видання, ізраїльський запит був переданий «в контексті великого досвіду України у перехопленні безпілотників іранського виробництва» і свідчить про зацікавленість Ізраїлю у співпраці.

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Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук підтвердив, що такий запит було направлено, але зауважив, що Нетаньягу і Зеленський ще не розмовляли через «обмеження в розкладі». Дипломат сподівається, що розмова відбудеться на початку наступного тижня.

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Раніше очільник комісії з національної безпеки та зовнішньої політики парламенту Ірану Ебрагім Азізі заявив, що Україна через свою допомогу Ізраїлю нібито стала учасником війни на Близькому Сході, і тепер Іран розглядає «всю її територію як законну ціль».

Свій допис у Х іранський посадовець проілюстрував спільним фото президента України Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

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13 березня Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі повідомив, що вже понад 10 країн звернулись до Києва за підтримкою в захисті від іранських ударних дронів.

Проте офіційних підтверджень чи публічних звітів щодо надання Україною безпілотників Ізраїлю наразі немає.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   Ізраїль війна проти Ірана Біньямін Нетаньягу Володимир Зеленський

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