Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу висловив бажання провести розмову з президентом України Володимиром Зеленським і вже передав відповідний запит українськіі стороні.

Про це повідомило ізраїльське видання Ynet у суботу, 14 березня.

За інформацією джерел видання, ізраїльський запит був переданий «в контексті великого досвіду України у перехопленні безпілотників іранського виробництва» і свідчить про зацікавленість Ізраїлю у співпраці.

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Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук підтвердив, що такий запит було направлено, але зауважив, що Нетаньягу і Зеленський ще не розмовляли через «обмеження в розкладі». Дипломат сподівається, що розмова відбудеться на початку наступного тижня.

Раніше очільник комісії з національної безпеки та зовнішньої політики парламенту Ірану Ебрагім Азізі заявив, що Україна через свою допомогу Ізраїлю нібито стала учасником війни на Близькому Сході, і тепер Іран розглядає «всю її територію як законну ціль».

Свій допис у Х іранський посадовець проілюстрував спільним фото президента України Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

13 березня Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі повідомив, що вже понад 10 країн звернулись до Києва за підтримкою в захисті від іранських ударних дронів.

Проте офіційних підтверджень чи публічних звітів щодо надання Україною безпілотників Ізраїлю наразі немає.