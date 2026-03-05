На захист співгромадян. Парламент Італії підтримав відправку ППО у регіон Перської затоки

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні вважає ситуацію на Близькому Сході наслідком війни в Україні (Фото: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix/via REUTERS)

Італійський парламент схвалив запропоновану урядом резолюцію, яка зобов’язує країну взяти участь у «спільних зусиллях в рамках ЄС» для захисту від іранських ракетних та дронових атак.

Про це повідомило The Guardian у четвер, 5 березня.

У резолюції також йдеться про розгортання систем протиповітряної оборони, протиракетної оборони та систем спостереження для захисту громадян Італії та підтримки країн-партнерів у регіоні Перської затоки.

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Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні під час свого виступу від імені уряду заявив, що в постраждалих від іранських атак районах перебуває до 100 тис. італійців.

Як зауважує видання, ухваленню рішення передували дебати з урядовцями, під час яких учасники намагалися знайти баланс між неприєднанням до війни США та Ізраїлю проти Ірану і захистом інтересів країни.

Врешті-решт за ініціативу уряду проголосували 179 депутатів. Проти були 100, 14 — утрималися.

Раніше Міністерство оборони Іспанії оголосило про відправлення військового фрегата для захисту Кіпру — попри те, що раніше міністр закордонних справ заявив про неприєднання Іспанії до групи країн, які висловили готовність до «пропорційних наступальних дій» у відповідь на атаки Ірану на країни Перської затоки та Кіпр.

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні висловила думку, що ситуація із загостренням на Близькому Сході є прямим наслідком руйнування міжнародного права, зокрема повномасштабної війни Росії проти України.

Удар США та Ізраїлю по Ірану

28 лютого Ізраїль та США розпочали спільну операцію проти іранського режиму.

Після серії ударів та вибухів у столиці Ірану Тегерані було ліквідовано верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.

У відповідь Іран запустив балістичні ракети по самому Ізраїлю, а також Катару, ОАЕ, Бахрейну, Кувейту, Саудівській Аравії та Йорданії. Були зафіксовані атаки на військові бази Сполучених Штатів. У ніч проти 2 березня дрон атакував британську авіабазу Акротірі на Кіпрі.

4 березня Сили протиповітряної оборони НАТО збили балістичну ракету, яка була запущена з Ірану та рухалася у бік повітряного простору Туреччини.

5 березня Азербайджан тимчасово закрив повітряний простір південного сектору Бакинського району на кордоні з Іраном — після удару іранського безпілотника по міжнародному аеропорту Нахічевані.