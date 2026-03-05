«Показати відданість обороні ЄС». У відповідь на атаки Ірану Іспанія вирішила відправити на Кіпр військовий корабель

Міністерство оборони Іспанії оголосило про відправлення фрегата Крістобаль Колон для захисту Кіпру — разом із французьким авіаносцем Шарль де Голль та кораблями грецьких ВМС .

Про це повідомило EL PAÍS у четвер, 5 березня.

«Розгортанням фрегата Крістобаль Колон Іспанія демонструє свою відданість обороні Європейського Союзу та свого східного кордону», — наголосило іспанське Міноборони.

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Крістобаль Колон — найсучасніший фрегат ВМС Іспанії з екіпажем понад 200 людей — має прибути до узбережжя Кіпру 10 березня.

3 березня іспанський фрегат приєднався до військово-морської групи Шарль де Голль для участі у навчаннях Fanal-19, виконуючи завдання з супроводу, захисту та підвищення кваліфікації в Балтійському морі. Спочатку його не планували відправляти до Середземного моря, але згодом уряд Іспанії змінив рішення.

EL PAÍS також повідомило, що Іспанія готова надати військову підтримку Кіпру у разі нападів Ірану та його проксі-армії — ліванського угруповання Хезболла. За даними джерел видання, в уряді виникли певні розбіжності: з одного боку Іспанія не бажає підтримувати війну США та Ізраїлю проти Ірану, з іншого — заборона використання іспанських воєнних без була б несумісною з наданням військової підтримки членам Євросоюзу, зокрема Кіпру, який, до того ж, нині головує в ЄС.



Інфографіка: NV

2 березня міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що країна не приєднається до Франції, Німеччини та Великої Британії, які висловили готовність до «пропорційних наступальних дій» у відповідь на атаки Ірану на країни Перської затоки та Кіпр. Іспанія також не дозволила США використовувати свої спільні з ними військові бази для ударів по Ірану.

3 березня президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон припинить усі торговельні операції з Іспанією після рішення іспанського уряду не давати дозволу на використання військових баз. Іспанія у відповідь нагадала, що залишається одним із головних членів НАТО, і закликала Трампа «дотримуватися міжнародного права«».



4 березня прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес засудив військову операцію США та Ізраїлю проти Ірану, і закликав до миру та дипломатії. Позицію іспанського уряду він схарактеризував гаслом «Ні війні».