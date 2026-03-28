Іранські проксі в дії. Єменські хусити вперше від початку війни на Близькому Сході вдарили ракетами по Ізраїлю

Операція США та Ізраїлю проти Ірану триває вже місяць (Фото: REUTERS/Ammar Awad)

Єменські хусити завдали ракетного удару по півдню Ізраїлю — вперше від початку операції союзників проти Ірану.

Про це повідомило Times of Israel у суботу, 28 березня.

Ракетному удару передувала заява союзного з Іраном угруповання про готовність до військового втручання в разі, якщо інші країни приєднаються до Сполучених Штатів та Ізраїлю в їхній кампанії або якщо Червоне море буде використано для здійснення атак на Ісламську Республіку.

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Зранку сигнали повітряної тривоги лунали у місті Беер-Шева та його передмістях. Армія оборони Ізраїлю повідомила про перехоплення балістичної ракети і про те, що минулося без постраждалих.

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Самі хусити заявили, що обстріляли «чутливі військові об'єкти» Ізраїлю «шквалом балістичних ракет».

28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти Ірану. Внаслідок авіаударів вже були ліквідовані кілька ключових фігур іранського режиму — аятола Алі Хаменеї, секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані, командир підрозділу Басідж Голамреза Сулеймані.

27 березня The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела написало, що США розглядають можливість відправити до 10 тисяч своїх військових на Близький Схід.

За даними агентства Reuters, наразі Сполучені Штати можуть з упевненістю підтвердити знищення лише близько третини ракетного арсеналу Ірану, хоча операція триває вже місяць.

Так само 27 березня державний секретар США Марко Рубіо заявив, що війна в Ірані завершиться протягом тижнів, а не місяців. На його думку, Штати вже «майже досягли» поставлених цілей.

Спецпосланець президента США Стів Віткофф зазначив, що переговори з Іраном можуть відбутися найближчого тижня.