Очільник Пентагону Піт Геґсет заявив, що новий аятола Хаменеї був скалічений (Фото: REUTERS/Brian Snyder)

Про це заявив міністр оборони США Піт Геґсет на брифінгу у п’ятницю, 13 березня, повідомило Reuters.

11 березня видання The New York Times написало про те, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї отримав поранення під час удару Ізраїлю та США на початку спецоперації і досі перебуває поза публічним простором.

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28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму. Внаслідок авіаударів був ліквідований верховний лідер Ірану, аятола Алі Хаменеї.

У відповідь Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю, а також по Катару, ОАЕ, Бахрейну, Кувейту, Саудівській Аравії та Йорданії. Були зафіксовані атаки на військові бази Сполучених Штатів.

7 березня Times of Israel писало, з посиланням на ізраїльські служби безпеки, що син аятоли Алі Хаменеї Моджтаба Хаменеї, який на той момент вважався найімовірнішим наступником свого батька, був поранений під час ударів по Ірану.

8 березня іранські державні медіа офіційно повідомили, що наступником ліквідованого Алі Хаменеї на посаді верховного лідеру Ісламської Республіки став Моджтаба Хаменеї.

Того самого дня президент США Дональд Трамп заявив, що новий верховний лідер Ірану «не протримається довго», якщо Тегеран не отримає схвалення з боку Вашингтона.

12 березня Моджтаба Хаменеї опублікував своє перше звернення. Він закликав народ до єдності та попередив, що Ормузька протока — ключовий судноплавний маршрут — залишатиметься закритою як «інструмент тиску». Заяву Хаменеї зачитав ведучий в ефірі державного телебачення Ірану.