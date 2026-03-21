Найбільший номінал в історії. Через війну та інфляцію Іран випустив банкноту 10 мільйонів ріалів

21 березня, 20:43
Економіка Ірану давно зазнавала тиску через західні санкції (Фото: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Економіка Ірану давно зазнавала тиску через західні санкції (Фото: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Іран випустив нову банкноту 10 мільйонів ріалів — це найвищий номінал в історії країни. В такий спосіб Тегеран намагається впоратися зі стрімкою інфляцією та задовольнити попит на готівку під час війни зі США та Ізраїлем.

Про це повідомила газета Financial Times у суботу, 21 березня.

Вартість нової банкноти — близько 7 американських доларів. Банки почали розповсюджувати її цього тижня на тлі ажіотажу з банкоматами — люди зранку вишикувались у довжелезні черги, щоб зняти готівку, бо побоювались збоїв електронних систем. Тому гроші в банкоматах швидко закінчувались.

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Центральний банк Ірану заявив, що основними платформами для фінансових транзакцій і надалі служитимуть саме електронні системи, включно з дебетовими картками, мобільним та інтернет-банкінгом. Проте люди все одно намагаються зняти якомога більше готівки.

Видання зауважує, що випуск нової банкноти є свідченням того, як важко переживає війну економіка Ірану. Вона і так перебувала під тиском через багаторічні санкції США, зниження доходів від нафти, постійно високу інфляцію та системну корупцію — саме ці фактори і призвели до різкої девальвації ріала. Падіння національної валюти спричинило масштабні антиурядові протести, що поширилися в Ірані наприкінці 2025 року і продовжувалися у січні 2026-го.

За даними FT, після 12-денної війни з Ізраїлем у червні 2025 року іранський ріал втратив близько 40% своєї вартості і ослабнув до рекордно низького рівня в 1,66 млн ріалів за долар США напередодні початку війни 28 лютого (станом на 20 березня показник змінився до 1,5 млн ріалів).

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Інфляція на продукти харчування та напої за той самий період зросла до понад 105% після того, як уряд скасував субсидовану іноземну валюту для імпорту основних товарів.

Занепокоєння іранцям додало ураження ракетою будівлі банку Sepah 11 березня (цей банк обслуговує іранську армію і перебуває під санкціями ЄС). 18 березня банк Sepah повідомив, що відновив для своїх клієнтів можливість використовувати його картки в магазинах та банкоматах і скоро відновить і онлайн-банкінг.

До випуску нової банкноти найбільшим був номінал 5 мільйонів ріалів.

28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму. Внаслідок авіаударів був ліквідований верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї.

У відповідь Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю і країнах Перської затоки. Були зафіксовані атаки на військові бази Сполучених Штатів.

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17 березня Вища рада національної безпеки Ірану підтвердила загибель свого секретаря Алі Ларіджані внаслідок ізраїльського авіаудару. Ларіджані вважався однією з найголовніших фігур у оточенні ліквідованого аятоли Хаменеї.

Того самого дня КВІР підтвердив загибель командира підрозділу Басідж Голамрези Сулеймані, який брав участь у жорсткому придушення протестів у грудні 2025-січні 2026 року.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   війна проти Ірана Близький Схід Інфляція

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