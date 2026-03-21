Найбільший номінал в історії. Через війну та інфляцію Іран випустив банкноту 10 мільйонів ріалів

Іран випустив нову банкноту 10 мільйонів ріалів — це найвищий номінал в історії країни. В такий спосіб Тегеран намагається впоратися зі стрімкою інфляцією та задовольнити попит на готівку під час війни зі США та Ізраїлем .

Про це повідомила газета Financial Times у суботу, 21 березня.

Вартість нової банкноти — близько 7 американських доларів. Банки почали розповсюджувати її цього тижня на тлі ажіотажу з банкоматами — люди зранку вишикувались у довжелезні черги, щоб зняти готівку, бо побоювались збоїв електронних систем. Тому гроші в банкоматах швидко закінчувались.

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Центральний банк Ірану заявив, що основними платформами для фінансових транзакцій і надалі служитимуть саме електронні системи, включно з дебетовими картками, мобільним та інтернет-банкінгом. Проте люди все одно намагаються зняти якомога більше готівки.

Видання зауважує, що випуск нової банкноти є свідченням того, як важко переживає війну економіка Ірану. Вона і так перебувала під тиском через багаторічні санкції США, зниження доходів від нафти, постійно високу інфляцію та системну корупцію — саме ці фактори і призвели до різкої девальвації ріала. Падіння національної валюти спричинило масштабні антиурядові протести, що поширилися в Ірані наприкінці 2025 року і продовжувалися у січні 2026-го.

За даними FT, після 12-денної війни з Ізраїлем у червні 2025 року іранський ріал втратив близько 40% своєї вартості і ослабнув до рекордно низького рівня в 1,66 млн ріалів за долар США напередодні початку війни 28 лютого (станом на 20 березня показник змінився до 1,5 млн ріалів).

Інфляція на продукти харчування та напої за той самий період зросла до понад 105% після того, як уряд скасував субсидовану іноземну валюту для імпорту основних товарів.

Занепокоєння іранцям додало ураження ракетою будівлі банку Sepah 11 березня (цей банк обслуговує іранську армію і перебуває під санкціями ЄС). 18 березня банк Sepah повідомив, що відновив для своїх клієнтів можливість використовувати його картки в магазинах та банкоматах і скоро відновить і онлайн-банкінг.

До випуску нової банкноти найбільшим був номінал 5 мільйонів ріалів.

28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму. Внаслідок авіаударів був ліквідований верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї.

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У відповідь Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю і країнах Перської затоки. Були зафіксовані атаки на військові бази Сполучених Штатів.

17 березня Вища рада національної безпеки Ірану підтвердила загибель свого секретаря Алі Ларіджані внаслідок ізраїльського авіаудару. Ларіджані вважався однією з найголовніших фігур у оточенні ліквідованого аятоли Хаменеї.

Того самого дня КВІР підтвердив загибель командира підрозділу Басідж Голамрези Сулеймані, який брав участь у жорсткому придушення протестів у грудні 2025-січні 2026 року.