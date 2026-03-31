Ізраїль повідомив, коли припинить бомбити стратегічні об'єкти в Ірані
Дим над Тегераном після ударів Ізраїлю та США, 1 березня 2026 року (Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency)
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що до завтра завершить удари по критично важливих об'єктах іранського військового виробництва.
Про це повідомило Time of Israel у вівторок, 31 березня.
За словами військових, протягом сьогоднішнього дня ударів зазнають близько 70% військової промисловості Ірану. Інші, менш важливі об'єкти військового виробництва, можуть бути цілями ізраїльських атак і після 1 квітня, адже Армія оборони Ізраїлю готується до ще кількох тижнів потенційного конфлікту з Іраном.
Також ЦАХАЛ заявила, що продовжить удари по пускових установках балістичних ракет Ірану, системах протиповітряної оборони та військових офіцерах, а також по цілях, які сприятимуть ще більшому погіршенню економічної ситуації для іранського режиму.
27 березня ЦАХАЛ підтвердила удар по важководному реактору в місті Арак, який є головним об'єктом ядерної програми Ірану.
23 березня Армія оборони Ізраїлю повідомила про початок масштабної серії ударів по об'єктах інфраструктури в Тегерані.
20 березня Ізраїль повідомив про ліквідацію речника Корпусу вартових ісламської революції Алі Мохаммада Наїні.
17 березня ізраїльські військові заявили, що внаслідок авіаудару був ліквідований секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані. Він вважався однією з найголовніших фігур у оточенні Верховного лідеру Ірану аятоли Алі Хаменеї, ліквідованого 28 лютого, на початку операції США та Ізраїлю проти Ірану.