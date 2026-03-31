Ізраїль повідомив, коли припинить бомбити стратегічні об'єкти в Ірані

Дим над Тегераном після ударів Ізраїлю та США, 1 березня 2026 року (Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency)

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що до завтра завершить удари по критично важливих об'єктах іранського військового виробництва.

Про це повідомило Time of Israel у вівторок, 31 березня.

За словами військових, протягом сьогоднішнього дня ударів зазнають близько 70% військової промисловості Ірану. Інші, менш важливі об'єкти військового виробництва, можуть бути цілями ізраїльських атак і після 1 квітня, адже Армія оборони Ізраїлю готується до ще кількох тижнів потенційного конфлікту з Іраном.

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Також ЦАХАЛ заявила, що продовжить удари по пускових установках балістичних ракет Ірану, системах протиповітряної оборони та військових офіцерах, а також по цілях, які сприятимуть ще більшому погіршенню економічної ситуації для іранського режиму.

27 березня ЦАХАЛ підтвердила удар по важководному реактору в місті Арак, який є головним об'єктом ядерної програми Ірану.

23 березня Армія оборони Ізраїлю повідомила про початок масштабної серії ударів по об'єктах інфраструктури в Тегерані.

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20 березня Ізраїль повідомив про ліквідацію речника Корпусу вартових ісламської революції Алі Мохаммада Наїні.

Інфографіка: NV

17 березня ізраїльські військові заявили, що внаслідок авіаудару був ліквідований секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані. Він вважався однією з найголовніших фігур у оточенні Верховного лідеру Ірану аятоли Алі Хаменеї, ліквідованого 28 лютого, на початку операції США та Ізраїлю проти Ірану.