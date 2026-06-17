«У Лукашенка чуйка». Білоруський диктатор намагається повернутись у гру навколо України як «миротворець»

Політолог Володимир Фесенко вважає, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко зараз намагається знизити напругу та «повернутися до гри в миротворця». «Можливо, йому здається, що якщо він буде вибачатися перед Зеленським, тоді його сприйматимуть як посередника», — пояснив експерт.

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Про це йдеться у статті «Політична тварина відчула зміни». Чому Лукашенко зненацька перепросив у Зеленського та визнав беззахисність Білорусі перед ЗСУ".

А за словами Олександра Мережка, представника Слуги народу (СН) та голови зовнішньополітичного комітету ВР, Путін стає все більш токсичним для Лукашенка. На його думку, білоруський самопроголошений президент може намагатися продемонструвати Заходу, що є більші за нього злочинці та диктатори.

«Це спроба пройти поміж крапель дощу — і залишитися другом з Путіним, і показати, що він більш-менш демократичний, — своєю чергою зазначив воєнний експерт Павло Нарожний. — Лукашенко бачить, що Путін втрачає свою хватку, імідж фартового, сильного КГБшника, який тримає владу в руках. Горять НПЗ, на полі бою нічого не відбувається. І іміджу сильного фартового хлопця вже немає».

На думку Фесенка, білоруський диктатор відчув «переговорний ажіотаж» та хоче взяти у ньому участь. «У Лукашенка політично-тваринна чуйка, — сміється експерт. — Він в певному сенсі політична тварина і відчуває зміни кон’юнктури. В цьому випадку він хоче приєднатися до всіх цих переговорних миротворчих процесів».

При цьому, за словами політолога, може йтися навіть не про переговори щодо врегулювання війни Росії проти України, адже Київ навряд чи зацікавлений в участі Мінська, а про перемовини з безпекових питань у Європі.

«Оскільки на території Білорусі є Орєшнік, тактична ядерна зброя, з формальної точки зору там є невелика концентрація російських військ, тому потрібно долучати Білорусь до мирних переговорів і до безпекових переговорів, які стосуються Європи», — пояснює Фесенко логіку Лукашенка.

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До того ж, самопроголошений очільник Білорусі хоче взяти участь у засіданні Ради миру, створеної за ініціативою президента США Дональда Трампа. У зв’язку з цим Вашингтон висунув Мінську певний список умов, зокрема, щодо звільнення групи політв'язнів.

«Думаю, що це одна з частин вимог Вашингтону — публічно продемонструвати, що Мінськ займає мирну сторону, дотримується миротворчої позиції і не збирається воювати з Україною», — додав Фесенко.

І якраз для США Лукашенко може намагатися «продати» роль посередника між Україною та РФ.

«Наші не вірять, європейці теж не дуже вірять Лукашенку, і не думаю, що готові його сприйняти як посередника, — пояснює політолог. — А от американці, на жаль, до такого сценарію можуть ставитися не те, щоб позитивно, але з певним розумінням. Вони не розуміють, що Лукашенко неприйнятний та токсичний для нас в різних сенсах. Але при Трампі є такі люди, для яких цінності, емоційний досвід не мають жодного значення, — вони дуже цинічно-прагматичні».