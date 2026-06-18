«Трамп уже не вірить у неминучу перемогу Росії, в України з’явилася можливість виграти війну», — інтерв'ю NV з Преображенським
Трамп, Макрон та Зеленський під час робочої зустрічі на саміті G7 (Фото: Thibault Camus/Pool via REUTERS)
Політолог, експерт із країн Центральної та Східної Європи, кандидат політичних наук Іван Преображенський в інтерв’ю Radio NV - про повернення американського президента Дональда Трампа до переговорів щодо війни в Україні та ідею зустрічі президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.
— Наскільки варто довіряти заявам Трампа про те, що після того, як, як я розумію, буде підписано мирну угоду з Іраном, він знову повернеться до санкцій проти російської нафти? Принаймні така заява пролунала на саміті G7. Що ви про це думаєте?
— Досвід показує, що не варто сліпо довіряти жодним заявам і обіцянкам Дональда Трампа. Поки щось не зроблено, у це не варто вірити. Навіть коли він починає щось робити, це не означає, що він не кине справу на півдорозі й не припинить процес.