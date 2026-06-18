Політолог, експерт із країн Центральної та Східної Європи, кандидат політичних наук Іван Преображенський в інтерв’ю Radio NV - про повернення американського президента Дональда Трампа до переговорів щодо війни в Україні та ідею зустрічі президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

— Наскільки варто довіряти заявам Трампа про те, що після того, як, як я розумію, буде підписано мирну угоду з Іраном, він знову повернеться до санкцій проти російської нафти? Принаймні така заява пролунала на саміті G7. Що ви про це думаєте?

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— Досвід показує, що не варто сліпо довіряти жодним заявам і обіцянкам Дональда Трампа. Поки щось не зроблено, у це не варто вірити. Навіть коли він починає щось робити, це не означає, що він не кине справу на півдорозі й не припинить процес.