Бумеранг Путіна повертається. Чому за час великої війни у Росії стався справжній сплеск важких злочинів і до чого тут «герої СВО»

«Військова еліта» РФ: Кремль масово поповнював свою армію засудженими, — тепер деякі з цих «ветеранів» повертаються в російську глибинку (Фото: DR)

NV наводить шокуючі дані західних дослідників, які пояснили, чому війна з Україною підняла хвилю насильства росіян проти самих росіян.

«Насильство не просто поширюється назовні — воно повертається додому», — так у березні цього року написав про Росію Александр Купатадзе, кримінолог із лондонського King’s College, який разом з Ерікою Марат, дослідницею з Джорджтаунського університету у Вашингтоні, детально придивився до теми тяжких злочинів на сході Європи та в Центральній Азії.

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Дослідники, які опублікували свою профінансовану МЗС Великої Британії роботу для програми SOC ACE при Університеті Бірмінгема, проаналізували міжнародні бази даних, торговельні потоки, судову статистику та провели інтерв'ю. І дійшли висновку: серед усіх сусідів України саме Росія останніми роками продемонструвала найбільший сплеск кількості тяжких злочинів, що стався на тлі війни, яку розв’язала Москва.

Хвиля насильства