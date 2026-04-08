Запасна зброя Ірану. Що означатиме блокада протоки Баб-ель-Мандеб, яку союзники Тегерана можуть перекрити одночасно з Ормузькою

Контейнеровоз у Суецькій затоці, що прямує в напрямку Суецького каналу. Блокування протоки Баб-ель-Мандеб у Червоному морі може спустошити і цей транспортний коридор (Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh/File Photo)

За місяць війна США та Ізраїлю проти Ірану перетворилася в боротьбу за відкриття Ормузької протоки — ключового шляху для експорту нафти з країн Близького Сходу. Тим часом під загрозою блокування ще одна важлива протока — Баб-ель-Мандеб на вході в Червоне море. Іран вже пригрозив, що її можуть перекрити іранські союзники, єменські хусити.