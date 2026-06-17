Заявами про слабкість Білорусі диктатор Олександр Лукашенко може намагатися сказати: вірте мені, я розумію, що якщо війна буде, вона буде великою проблемою для нас.

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Таку думку політолога Володимира Фесенка NV навів у статті «Політична тварина відчула зміни». Чому Лукашенко зненацька перепросив у Зеленського та визнав беззахисність Білорусі перед ЗСУ".

Раніше Лукашенко в інтерв'ю телеканалу Al Arabiya заявив: якщо Україна почне атакувати Білорусь так само, як атакує Росію, країна буде дуже вразливою. Після чого самопроголошений президент додав, що його країна не хоче воювати.

«Білорусь в українських військових як на долоні. Ми прекрасно розуміємо, що наші основні обʼєкти життєзабезпечення, виробничі та логістичні, опиняться під ударом. Як вони заявили, у них вже 500 таких цілей на території Білорусі намічено», — пояснив Лукашенко.

За словами Володимира Фесенка, з формальної точки зору Лукашенко не мав би так казати, адже визнання вразливості своєї території - це прояв слабкості. Проте експерт припускає, що білоруський диктатор дійсно міг отримати чіткі сигнали від України разом з переліком 500 цілей, які можуть опинитися під ударом Сил безпілотних систем.

Кордон України з Білоруссю складає понад 1080 км. Військовий експерт Павло Нарожний зазначив, що якщо Україні доведеться воювати проти Білорусі, то Мінську потрібно буде побудувати ешелоновану систему ППО вздовж усього кордону, і все одно будуть місця, де її реально прорвати.

До того ж, велика кількість важливих для Білорусі економічних об'єктів знаходиться доволі близько до України. Зокрема, Гомель та Мозир з їхніми нафтопереробними заводами (НПЗ) — лише у 40 км від кордону, що робить їх уразливими навіть для артилерії. ЗСУ могли б легко бити по НПЗ та заводах з виробництва калійних добрив, — а саме на них тримається економіка Білорусі.

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«Якщо сьогодні палає НПЗ під Москвою, в Рибінську Ярославської області йдуть нафтові дощі [після атаки дронів по нафтобазі], якщо вибухають арсенали, то це означає, що Білорусь ні під яким соусом не зможе справитися з ударами України, — пояснив Нарожний. — А Україна показала, що ми можемо штампувати дешеві безпілотники у величезних кількостях і нас нічого не зупиняє».

Білоруська армія у дуже слабкому стані, додав експерт. За найоптимістичними підрахункам вона налічує 2−3 боєздатні бригади — це не більше кількох тисяч військових. І у випадку війни з Україною Лукашенку доведеться проводити мобілізацію та витрачати на це великі кошти. Що для білоруського диктатора означатиме повну втрату навіть залишків наявного суверенітету. «Лукашенку доведеться повністю лягти під Путіна, а він, звісно, цього не хоче, бо він який не який, але царьок в своїй Білорусії, — зазначив Нарожний. — Для нього вступ у війну з Україною — це однозначно катастрофа».