«Путін не вміє здавати назад». Чому російські «воєнкори» почали критикувати війну і чим це загрожує Кремлю та всій Росії

8 квітня, 16:36
NV Преміум
ОБМІННИЙ ФОНД ПОПОВНЕНО: 93-тя ОМБр «Холодний Яр» працює на Донеччині, захопивши у полон чергового російського окупанта (Фото: Jose Colon / Anadolu via Reuters)

ОБМІННИЙ ФОНД ПОПОВНЕНО: 93-тя ОМБр «Холодний Яр» працює на Донеччині, захопивши у полон чергового російського окупанта (Фото: Jose Colon / Anadolu via Reuters)

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Автор: Максим Бутченко

Так звані Z-блогери почали критикувати не лише командування армії РФ, але й саму війну та навіть її організатора Путіна, — NV за допомогою експертів з’ясував, чому це сталось і що буде далі.

Від патріотичного угару та усіляких «гойда» до зневіри та песимізму — приблизно за таким сценарієм зазвичай розвивається історія війн, які веде Росія. І повномасштабне вторгнення в Україну не виглядає винятком.

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Майже три роки тому, 13 червня 2023-го, російський диктатор приймав у Кремлі блогерів-воєнкорів, — два десятки людей, що стояли за TГ-каналами і на той момент були для мільйонів росіян головним джерелом новин з фронту.

Путін тиснув їм руки, дякував за «правду» і обіцяв слухати.

Теги:   повномасштабне вторгнення Z-воєнкори Армія Росії Збройні Сили України (ЗСУ)

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