«Не вписуються в логіку Путіна». Чим Україна налякала Лукашенка, і до чого тут командувач СБС Мадяр-Бровді та опозиціонерка Тіхановська

Представник зовнішньополітичного комітету Ради пояснив NV, чому білоруський диктатор Олександр Лукашенко ризикнув сказати те, що не сподобається Путіну.

Олександр Мережко, представник Слуги народу (СН) та голова зовнішньополітичного комітету ВР, вважає, що Олександр Лукашенко зараз боїться за свою владу, особливо після візиту до Києва лідерки білоруської опозиції Світлани Тіхановської.

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«України перестала вести обережну політику стосовно Білорусі і зайняла більш принципову позицію. Це його [Лукашенка] лякає, безумовно, — запевнив депутат. — Він розуміє, що Україна робить ставку на демократичну опозицію, це значно послаблює його позиції. Це додає легітимності демократичним силам Білорусі і це руйнує легітимність Лукашенка».

Про це йдеться у статті «Політична тварина відчула зміни». Чому Лукашенко зненацька перепросив у Зеленського та визнав беззахисність Білорусі перед ЗСУ".

15 червня в інтерв'ю телеканалу Al Arabiya Лукашенко неочікувано вибачився перед українським президентом. «Якщо Володимир Олександрович образився, я перепрошую перед ним за ці слова. Можливо, і не треба було їх говорити, враховуючи те, що він все-таки воює, — сказав він. — Тим більше він прекрасно розуміє, що з боку Білорусі, особливо з мого боку, якихось військових дій чекати не варто».

Вибачатися диктатору довелося за його попередні заяви, в яких він пригрозив ударити по одній «дуже серйозній» цілі в Україні і сказав, що глава держави «десь курнув, десь кольнув». Саме так Лукашенко відреагував на слова командувача Сил безпілотних систем Роберта Мадяра Бровді про те, що Україна вже визначила 500 цілей в Білорусі на випадок, якщо Лукашенко вступить у війну.

Водночас політолог Володимир Фесенко зазначив, що Кремлю навряд чи сподобались вибачення Лукашенка перед Зеленським, адже російський диктатор сприймає українського президента як ворога. «Вибачення перед Зеленським не вписуються в логіку Путіна, для нього це абсолютно неприйнятно», — додав він.

Та на переконання політолога, якщо у Москви виникнуть якісь претензії до Лукашенка, це вирішуватиметься у закритому режимі. «Або Лукашенко поїде до Путіна і буде давати особисті пояснення», — сміється Фесенко.

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Натомість Мережко запевнив, що Лукашенко може публічно говорити одне, а у розмові безпосередньо з Путіним — інше.

«Тут треба дивитися не на риторику, а на реальну політику і дії. Путіна це влаштовує. Він не дуже звертає увагу на цю риторику. Він розуміє, що адресатом є Захід, Європа, — зауважив представник СН. — Путіна цікавить, щоб Білорусь залишалася вірним васалом Росії, і вона залишається такою через режим Лукашенка».