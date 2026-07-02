Пісторіус заявив, що війна в Україні вступила у вирішальну фазу і союзники мають цим скористатися

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що війна в Україні вступила в потенційно вирішальну фазу .

Про це Пісторіус сказав в інтерв'ю Spiegel.

Відповідаючи на запитання про створення на саміті НАТО фонду підтримки України обсягом 40 млрд євро, до якого Німеччина планує внести близько 12 млрд євро, він наголосив, що союзники мають скористатися нинішнім моментом.

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«Війна в Україні вступила в потенційно вирішальну фазу, і ми повинні скористатися цим імпульсом. Україні потрібні гроші для виробництва зброї та захисту від Росії. Я вважаю нашим спільним обов’язком не опускати руки», — заявив міністр оборони Німеччини.

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25 червня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час виступу на Конференції з питань відновлення України у Гданську, закликав Москву до мирних переговорів. За його словами, Росія не виграє цю війну.

Канцлер Німеччини заявив, що Європа та НАТО готові чинити ще більший тиск на російську економіку.

22 червня стало відомо, що Німеччина готується вперше у своїй сучасній історії на постійній основі розгорнути великий військовий контингент, 5000 військових, за межами країни — безпосередньо біля кордонів Білорусі, яка є одним із основних союзників Кремля.

30 червня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що останні удари українських сил по російських мостах і логістичних шляхах вже впливають на загальну ситуацію на лінії фронту.

Зокрема, активність російських окупаційних військ помітно знизилася, зменшившись приблизно на третину.

Українські атаки по нафтовій інфраструктурі Росії спричинили зростання цін на пальне у РФ та запровадження обмежень на його продаж. Це змусило Москву розглядати варіанти імпорту палива з Казахстану та Індії.