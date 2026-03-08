Російська нафта , яка ще минулого тижня сяк-так знаходила покупців, тепер виявилася затребуваним товаром.

Про це в неділю, 8 березня, пише The Wall Street Journal (WSJ), називаючи саме Росію головним «переможцем» в енергетичній кризі в Перській затоці.

Ще зовсім недавно енергетична галузь РФ була в найгіршому становищі за останні роки. Через низькі ціни на нафту і санкції російська економіка залишилася без грошей. У морі дрейфували мільйони барелів російської нафти, і велика частина з них не мала кінцевого пункту призначення, пише WSJ. Війна в Перській затоці змінила ситуацію кардинально.

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Російська нафта стала актуальним товаром. Сполучені Штати Америки послабили деякі санкції, дозволивши її закупівлі. Швидке зростання цін на нафту і природний газ призведе до збільшення прибутку російських виробників, вказує автор матеріалу.

Уже зараз знижка, яку трейдери вимагали за купівлю російської сировини в Індії, почала нівелюватися. Деяким індійським нафтопереробним заводам пропонують нафту РФ із премією від 1 до 5 доларів за барель порівняно зі світовим еталоном Brent під час доставки до індійських портів цього та наступного місяця. Це контрастує з дисконтом у понад 10 доларів за барель порівняно з Brent у лютому, зазначає WSJ.

Низка трейдерів намагаються продавати нафту за цінами навіть вищими за світові еталонні показники.

У коментарі WSJ старший нафтовий аналітик в компанії Kpler Навін Дас висловив думку, що чим довше триватиме ця війна, «тим більше світ залежатиме як від російської нафти, так і від російських нафтопродуктів».

2 березня ціни на нафту різко зросли, показавши найбільше зростання за чотири роки, але потім знизилися, оскільки трейдери оцінювали наслідки фактичного закриття Ормузької протоки, спричиненого війною США та Ізраїлю з Іраном.

6 березня агентство Bloomberg писало, що індійські НПЗ знову скуповують російську нафту, оскільки це є швидким розв’язанням проблеми дефіциту поставок із Близького Сходу.

7 березня міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон розглядає можливість зняти санкції з частини російської нафти, щоб збільшити пропозицію і знизити дефіцит на світовому ринку на тлі ескалації на Близькому Сході.

Його заява прозвучала після того, як США запровадили 30-денне послаблення санкційних обмежень, що дозволяє Індії купувати російську нафту, яка вже перебуває на танкерах у морі.