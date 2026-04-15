Угоду підписав американський генерал. Два роки Південна та Північна Кореї домовлялися про перемир’я, мир між країнами не укладений досі

У 1953 році було поставлено крапку у Корейській війні — чому угода стала можливою тільки після смерті Сталіна і яку роль у ній зіграли американці .

Тільки наприкінці XX століття Японія визнала свою провину за весь той біль, що принесла Кореї, а офіційно вибачилась вже у XXI. Першим на такий крок наважився японський імператор Акіхіто, який під час зустрічі з президентом Південної Кореї Ро Те Ву, сказав: «Розмірковуючи над стражданнями, які зазнав ваш народ, спричиненими нашою нацією, я не можу не відчувати глибокого каяття».

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Справа у тому, що ще від початку ХХ століття Корея була колонією Японії. Саме цей факт став відправною точкою її подальшої історії і розділення на дві частини. Адже після Другої світової війни, в результаті якої Японія зазнала капітуляції, Корея була розділена по 38-й паралелі на радянську та американську зони окупації. Створити єдиний уряд не вдалося, відтак утворилися дві ворожі держави, кожна з яких мала свою владу.

А у червні 1950 року війська північнокорейського диктатора Кім Ір Сена вдерлися на Південь, і згодом конфлікт став глобальним: на боці Південної Кореї воювали сили Організації Об'єднаних Націй, а на боці Північної — китайські «добровольці» та радянські «інструктори».