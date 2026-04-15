Угоду підписав американський генерал. Два роки Південна та Північна Кореї домовлялися про перемир’я, мир між країнами не укладений досі

15 квітня, 02:41
NV Преміум
Підписання Корейської угоди про перемир’я в Панмунджом, 27 липня 1953 року (Фото: Getty Images)

Підписання Корейської угоди про перемир’я в Панмунджом, 27 липня 1953 року (Фото: Getty Images)

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Автор: Ростислав Камеристий-Брайтенбюхер

У 1953 році було поставлено крапку у Корейській війні чому угода стала можливою тільки після смерті Сталіна і яку роль у ній зіграли американці.

Тільки наприкінці XX століття Японія визнала свою провину за весь той біль, що принесла Кореї, а офіційно вибачилась вже у XXI. Першим на такий крок наважився японський імператор Акіхіто, який під час зустрічі з президентом Південної Кореї Ро Те Ву, сказав: «Розмірковуючи над стражданнями, які зазнав ваш народ, спричиненими нашою нацією, я не можу не відчувати глибокого каяття».

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Справа у тому, що ще від початку ХХ століття Корея була колонією Японії. Саме цей факт став відправною точкою її подальшої історії і розділення на дві частини. Адже після Другої світової війни, в результаті якої Японія зазнала капітуляції, Корея була розділена по 38-й паралелі на радянську та американську зони окупації. Створити єдиний уряд не вдалося, відтак утворилися дві ворожі держави, кожна з яких мала свою владу.

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А у червні 1950 року війська північнокорейського диктатора Кім Ір Сена вдерлися на Південь, і згодом конфлікт став глобальним: на боці Південної Кореї воювали сили Організації Об'єднаних Націй, а на боці Північної китайські «добровольці» та радянські «інструктори».

Масований парашутний десант підрозділів ООН заповнив корейське небо, 1951 рік (Фото: NARA)
Масований парашутний десант підрозділів ООН заповнив корейське небо, 1951 рік / Фото: NARA

Теги:   Історія з NV КНДР Південна Корея Холодна війна Йосип Сталін

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