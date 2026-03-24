Після слів Трампа про відкладені атаки. Іран заявив про удари США по енергетичних об'єктах країни

Вид на житловий будинок, пошкоджений унаслідок удару, Тегеран (Іран), 23 березня 2026 року (Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

Іранські ЗМІ стверджують, що США та Ізраїль атакували енергетичну інфраструктуру Ірану в провінції Ісфахан і в південно-західному місті Хорремшехр.

В Ісфахані було пошкоджено будівлю управління природного газу і станцію для зниження тиску газу, пише Anadolu Agency з посиланням на інформаційне агентство Fars, кероване Корпусом вартових ісламської революції (КВІР).

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У Хорремшехрі атаці піддався газопровід, що постачає електростанцію. Місцева влада каже, що ракета влучила в район газопроводу і жертв немає.

Електропостачання в Хорремшахрі залишається безперебійним, в Ісфахані інформації про перебої наразі немає.

Ці атаки сталися після того, як президент США Дональда Трамп у понеділок, 23 березня, заявив, що після «продуктивних» перемовин із Тегераном наказав військовим призупинити удари по електростанціях та енергетичній інфраструктурі Ірану на п’ять днів.

Раніше американський лідер заявив, що США мають намір «знищити» іранські електростанції, якщо Тегеран повністю не відкриє Ормузьку протоку для комерційного судноплавства протягом 48 годин.

Своєю чергою ЗМІ Ізраїлю повідомляють про поранених унаслідок ракетної атаки Ірану на Тель-Авів 24 березня.

За словами медиків, сьогодні вранці на місці падіння іранської балістичної ракети в Тель-Авіві вони надали допомогу чотирьом постраждалим, пише The Times of Israel.

Вони також уточнили, що нікому з них госпіталізація не знадобилася.

20 березня Трамп заявив, що США «дуже близькі до досягнення цілей» в Ірані і розглядають можливість згортання своїх військових зусиль на Близькому Сході.

22 березня він сказав, що Сполучені Штати «стерли Іран з лиця землі» і виконали свої військові цілі раніше графіка.

Президент США також висунув Ірану 48-годинний ультиматум щодо відкриття Ормузької протоки, пригрозивши ударами по іранських електростанціях у разі відмови.

23 березня Дональд Трамп заявив, що доручив Пентагону відкласти удари по іранських електростанціях та енергетичній інфраструктурі на п’ять днів.

Він заявив, що США та Іран протягом останніх двох днів провели «дуже хороші та продуктивні переговори щодо повного та остаточного врегулювання військових дій на Близькому Сході».

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Водночас іранське інформаційне агентство Fars із посиланням на джерело стверджувало, що наразі між Іраном і США немає жодних прямих або непрямих контактів.