Головний редактор медіадому NV Віталій Сич та міністр закордонних справ України у 2014−2019 роках Павло Клімкін в ефірі Radio NV обговорили війну в Ірані, мирні переговори та патову ситуацію з питанням Донбасу, підготовку російського режима до певних подій, а також парламентську кризу в Україні.

— Давайте розпочнемо з найбільшого конфлікту, про який говорять усі в світі. Я іноді фоном включаю CNN в себе вдома, і не говорять ні про що, крім війни в Ірані. Схоже, що війна пішла трохи не за планом. Сьогодні багато американських видань — Time, Politico — вийшли зі статтями, з обкладинками про те, що Трамп шукає вихід з війни в Ірані, але не визнає це публічно. Як ви вважаєте, хороший, красивий вихід для нього існує з Ірану?

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— Але хороший і красивий — це два різних виходи, ви ж прекрасно розумієте.