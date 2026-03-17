Каллас заявила, що багато європейців намагалися переконати США та Ізраїль не розпочинати війну в Ірані

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що багато європейців намагалися переконати Сполучені Штати та Ізраїль не розпочинати війну проти Ірану.

Про це вона розповіла в інтерв'ю агентству Reuters.

Каллас зазначила, що Євросоюз залишається союзником США. Однак останнім часом об'єднання не зовсім розуміє кроки Вашингтону.

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«Ми також готові вкладати зусилля у наші відносини в рамках трансатлантичного партнерства, яке переживає серйозні випробування. Але для танго потрібні двоє. У будь-яких відносинах є дві сторони. Тож розгляньмо, що ми можемо зробити разом. І якщо наша участь буде потрібна тут чи там, ми також очікуємо, що з нами будуть консультуватися», — сказала вона.

За словами головної дипломатки ЄС, блок почав враховувати непередбачуваність Сполучених Штатів за президента Дональда Трампа.

«Я думаю, що після цього року стало досить зрозуміло, що слово, яке ми повинні враховувати, — це „непередбачуваність“. Тож зараз ми спокійніші, бо очікуємо, що непередбачувані речі відбуватимуться постійно, і сприймаємо це як є, закриваємо очі на деякий час, залишаємося спокійними та зосередженими», — зауважила Каллас.

Вона також розповіла, що європейці намагалися переконати Сполучені Штати та Ізраїль не розпочинати бойові дії в Ірані.

«Ми проводили ці обговорення, і головне занепокоєння європейських країн полягає в тому, що з нами не радилися щодо початку цієї війни; насправді все було навпаки. Багато європейців намагалися переконати США та Ізраїль не розпочинати цю війну», — каже висока представниця ЄС.

Окрім цього, Каллас прокоментувала звернення американського президента до союзників щодо забезпечення безпеки в Ормузькій протоці.

Вона зазначила, що наразі держави-члени ЄС не мають бажання змінювати мандат цієї операції, особливо тому, що Червоне море також залишається важливим. Тож ніхто не готовий наражати своїх людей на небезпеку в Ормузькій протоці, пояснила Каллас.

«Ми повинні знайти дипломатичні шляхи, щоб зберегти протоку відкритою і не допустити продовольчої кризи, кризи в секторі добрив, а також кризи в енергетичному секторі», — додала головна дипломатка Євросоюзу.

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11 березня Трамп заявив, що війна з Іраном скоро закінчиться, тому що там, за його словами, «практично не залишилося цілей для ураження».

13 березня видання The Wall Street Journal написало, що, попри заклики радників припинити спецоперацію, Трамп планує продовжувати удари по Ірану та його союзниках. Тоді ж президент США заявляв, що американські військові завдали «одного з найпотужніших ударів в історії Близького Сходу» по військових об'єктах на іранському острові Харг.

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Трамп стверджував, що внаслідок спецоперації Іран «повністю розгромлений». За словами очільника Білого дому, Тегеран прагне укласти угоду, однак він на неї не погодиться.

Під час інтерв'ю для NBC News Трамп пояснив, що не готовий на цьому етапі укласти угоду про припинення війни проти Ірану, бо «умови поки що недостатньо хороші».

16 березня президент Трамп заявив під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force On, що він ще не готовий оголосити перемогу у війні з Іраном — попри свої колишні заяви, що «США завдали країні нищівної поразки у військовому та економічному плані».