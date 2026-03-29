Європейці заявляють, що війна Росії проти України тісно пов’язана з конфліктом в Ірані через співпрацю між Москвою і Тегераном (Фото: Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS)

Європейські союзники публічно і приватно заявляють дипломатам США, що Москва надає Тегерану пряму і суттєву допомогу у воєнних діях , і вона виходить за рамки тієї підтримки, яку Сполучені Штати готові публічно визнати.

Про це з посиланням на джерела повідомляє CBS News.

Також європейці наголошують, що війна Росії проти України тісно пов’язана з війною в Ірані через співпрацю між Тегераном і Москвою.

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Так, британський чиновник, чиє ім'я не називається, повідомив, що співпраця Росії та Ірану в галузі оборони істотно розширилася, і технологічний прогрес Ірану тепер помітний в атаках на Близькому Сході.

Зі свого боку міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро публічно охарактеризував відносини між Іраном і РФ як «двостороннє співробітництво». Він вказав, що є підстави вважати, що і зараз Москва підтримує військові дії Ірану, спрямовані проти американських цілей.

CBS News нагадує, що 23 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що країна має у своєму розпорядженні неспростовні дані про те, що РФ продовжує надавати розвідувальну інформацію Ірану. У суботу, 28 березня, він повідомив, що, згідно з даними розвідки, «російські супутники в інтересах Ірану провели зйомки військових об'єктів США на Близькому Сході та в регіоні Затоки».

Тим часом державний секретар США Марко Рубіо применшив значення співпраці між Іраном і Росією. Він стверджує, що «Росія не робить для Ірану нічого, що якимось чином перешкоджало б або впливало на нашу операцію або її ефективність».

Водночас міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив телеканалу BBC News, що за військовими діями Ірану він бачить «приховану руку Путіна».

Раніше в березні розвідка США публічно повідомила, що між Китаєм, Росією, Іраном і Північною Кореєю існує «вибіркова співпраця». Однак Сполучені Штати дійшли висновку, що такі дії не є «об'єднанням інтересів супротивників».

7 березня президент США Дональд Трамп заявив, що не бачить підстав говорити про підтримку Ірану Росією.

13 березня Трамп визнав, що російський диктатор Володимир Путін «можливо, трохи допомагає Ірану».

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«Я думаю, він, можливо, трохи їм допомагає. Так, я так думаю. І він, мабуть, думає, що ми допомагаємо Україні, так?» — сказав він в ефірі Fox News.