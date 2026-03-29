«Прихована рука Путіна». Європа попереджає, що Росія надає Ірану більше допомоги, ніж визнають США — CBS News
Європейці заявляють, що війна Росії проти України тісно пов’язана з конфліктом в Ірані через співпрацю між Москвою і Тегераном (Фото: Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS)
Європейські союзники публічно і приватно заявляють дипломатам США, що Москва надає Тегерану пряму і суттєву допомогу у воєнних діях, і вона виходить за рамки тієї підтримки, яку Сполучені Штати готові публічно визнати.
Про це з посиланням на джерела повідомляє CBS News.
Також європейці наголошують, що війна Росії проти України тісно пов’язана з війною в Ірані через співпрацю між Тегераном і Москвою.
Так, британський чиновник, чиє ім'я не називається, повідомив, що співпраця Росії та Ірану в галузі оборони істотно розширилася, і технологічний прогрес Ірану тепер помітний в атаках на Близькому Сході.
Зі свого боку міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро публічно охарактеризував відносини між Іраном і РФ як «двостороннє співробітництво». Він вказав, що є підстави вважати, що і зараз Москва підтримує військові дії Ірану, спрямовані проти американських цілей.
CBS News нагадує, що 23 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що країна має у своєму розпорядженні неспростовні дані про те, що РФ продовжує надавати розвідувальну інформацію Ірану. У суботу, 28 березня, він повідомив, що, згідно з даними розвідки, «російські супутники в інтересах Ірану провели зйомки військових об'єктів США на Близькому Сході та в регіоні Затоки».
Тим часом державний секретар США Марко Рубіо применшив значення співпраці між Іраном і Росією. Він стверджує, що «Росія не робить для Ірану нічого, що якимось чином перешкоджало б або впливало на нашу операцію або її ефективність».
Водночас міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив телеканалу BBC News, що за військовими діями Ірану він бачить «приховану руку Путіна».
Раніше в березні розвідка США публічно повідомила, що між Китаєм, Росією, Іраном і Північною Кореєю існує «вибіркова співпраця». Однак Сполучені Штати дійшли висновку, що такі дії не є «об'єднанням інтересів супротивників».
7 березня президент США Дональд Трамп заявив, що не бачить підстав говорити про підтримку Ірану Росією.
13 березня Трамп визнав, що російський диктатор Володимир Путін «можливо, трохи допомагає Ірану».
«Я думаю, він, можливо, трохи їм допомагає. Так, я так думаю. І він, мабуть, думає, що ми допомагаємо Україні, так?» — сказав він в ефірі Fox News.