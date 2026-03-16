США налагодили прямий контакт із режимом Ірану через главу МЗС Аракчі — Axios

За інформацією джерел, саме голова МЗС Ірану Аббас Аракчі відправив спецпредставнику Стіву Віткоффу текстові повідомлення, в яких йшлося про припинення бойових дій (Фото: REUTERS/Pierre Albouy)

Останніми днями владі США та режиму аятол в Ірані вдалося налагодити прямий контакт — через спецпредставника президента Дональда Трампа Стіва Віткоффа і главу іранського МЗС Аббасом Аракчі.

Про це 16 березня повідомляє Axios з посиланням на власні поінформовані джерела.

«Незрозуміло, наскільки змістовними були повідомлення, передані між Аракчі та Віткоффом, але це перше відоме пряме спілкування між Вашингтоном і Тегераном — з моменту початку війни понад два тижні тому», — пише видання.

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За інформацією джерел, саме Аракчі відправив Віткоффу текстові повідомлення, в яких йшлося про припинення бойових дій.

«Drop Site News повідомило 16 березня, що Віткофф надсилав повідомлення Аракчі, і процитував іранських чиновників, які стверджували, що міністр закордонних справ Ірану ігнорує повідомлення посланця Білого дому», — пише видання.

При цьому джерело серед американських чиновників стверджувало, що саме Аракчі намагався налагодити контакт. Однак, як повідомило воно Axios, «США не ведуть переговорів з Іраном».

«Жодне з джерел не розповіло докладно про те, скільки текстових повідомлень було обміняно, або про їхній зміст, пише видання», — пише видання.

Водночас високопоставлений американський чиновник у коментарі Axios відкинув вимогу Ірану щодо сплати США репарацій у межах можливої мирної угоди, але уточнив, що президент Дональд Трамп відкритий до угоди, яка дала б Ірану змогу «інтегруватися з рештою світу і заробляти гроші на своїй нафті».

«Президент завжди відкритий для угоди. Але він не веде переговори з позиції слабкості. Він не відступає від причин, через які почався цей конфлікт», — сказав виданню чиновник.

Як уточнюють Axios, до початку бойових дій Аракчі не вважався ключовою особою, яка ухвалює рішення в Ірані. Ба більше, американські чиновники і зараз не впевнені, що глава МЗС сьогодні має право ухвалювати рішення.

Однак, за словами джерел видання, Аракчі, мабуть, координується з секретарем Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані — де-факто цивільним лідером Ірану після вбивства внаслідок ізраїльсько-американського удару колишнього аятоли Алі Хаменеї.

«Американські чиновники розглядають Аракчі як основного співрозмовника, оскільки в них уже склалися з ним стосунки — і він усе ще живий», — підсумували у виданні.

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28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму. Унаслідок авіаударів було ліквідовано аятолу Алі Хаменеї.

У відповідь Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю, а також по Катару, ОАЕ, Бахрейну, Кувейту, Саудівській Аравії та Йорданії. Були зафіксовані атаки на військові бази Сполучених Штатів.

Інфографіка: NV

11 березня Трамп зазначав, що війна з Іраном скоро закінчиться, тому що там, за його словами, «практично не залишилося цілей для ураження».

13 березня газета The Wall Street Journal написала, що, незважаючи на заклики радників припинити спецоперацію, Дональд Трамп планує продовжувати удари по Ірану та його союзниках. Тоді ж президент США заявляв, що американські військові завдали «одного з найпотужніших ударів в історії Близького Сходу» по військових об'єктах на іранському острові Харг.

Трамп також стверджував, що внаслідок спецоперації Іран «повністю розгромлений». За словами американського лідера, Тегеран прагне укласти угоду, однак він на неї не погодиться.

Під час інтерв'ю для NBC News Трамп пояснив, що не готовий на цьому етапі укласти угоду про припинення війни проти Ірану, бо «умови поки що недостатньо хороші».

15 березня міністр енергетики США Кріс Райт у коментарі телеканалу ABC News заявив, що війна з Іраном може закінчитися в найближчі кілька тижнів, а, можливо, навіть раніше.

16 березня президент Трамп заявив під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force On, що він ще не готовий оголосити перемогу у війні з Іраном — незважаючи на свої колишні заяви, що «США завдали країні нищівної поразки у військовому та економічному плані».