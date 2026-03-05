«Син Хаменеї для мене неприйнятний». Трамп хоче брати участь у призначенні наступного лідера Ірану

Трамп заявив, що він повинен брати участь у призначенні наступного лідера Ірану (Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz)

Президент США Дональд Трамп заявив, що має брати участь у виборі наступного лідера Ірану. Він відкинув можливість того, що країну очолить син ліквідованого аятоли Алі Хаменеї, Моджтаба Хаменеї.

Про це він сказав у коментарі виданню Axios у четвер, 5 березня.

«Вони марнують час. Син Хаменеї — це легковаговик. Я маю бути залучений до призначення, як це було з Делсі у Венесуелі», — сказав Трамп, маючи на увазі Делсі Родрігес, яка очолила Венесуелу після того, як США захопили Ніколаса Мадуро.

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Трамп підкреслив, що не прийме наступника, який продовжуватиме політику попереднього лідера.

«Син Хаменеї для мене неприйнятний. Ми хочемо того, хто принесе гармонію та мир в Іран», — сказав глава Білого дому.

Він додав, що обрання лідера, який піде тим самим шляхом, може змусити США знову повернутися до війни «через п’ять років».

3 березня іранські та західні медіа повідомили, що Рада експертів Ірану схиляється до обрання новим Верховним лідером країни Моджтаби Хаменеї, сина загиблого аятоли Алі Хаменеї. Про це рішення ще не оголошували формально, однак такий вибір вже викликав чимало запитань у спостерігачів за регіоном.

Раніше того дня США та Ізраїль завдали ударів по комплексу в Кумі, де мало відбутися засідання Ради. Представниця ізраїльської армії Еффі Дефрін під час брифінгу заявила, що наслідки ударів встановлюються. Водночас Fars стверджувало, що в момент удару в будівлі не проводили жодних зібрань.

Агентство Reuters писало, що Моджтаба вважається прихильником жорсткого консервативного табору Ірану, як і його батько, і публічно підтримував жорстку політику щодо противників режиму і зовнішніх ворогів. Агентство називає його священнослужителем середньої ланки. Моджтаба Хаменеї ніколи офіційно не обіймав державних посад, але, як вважається, має закулісний вплив у політичному і силовому апараті та тісні зв’язки з КВІР. У 2019 році США запровадили проти нього санкції.

Раніше медіа називали найімовірнішим наступником Хаменеї аятолу Алірезу Арафі, одного з ідеологів мусульманської освіти в Ірані.

Інфографіка: NV

Уранці 1 березня іранські державні ЗМІ підтвердили, що верховний лідер Алі Хаменеї загинув 28 лютого внаслідок ударів Ізраїлю та США. Як показали супутникові знімки, палац Алі Хаменеї був повністю зруйнований.

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За словами військових чиновників в Ізраїлі, Хаменеї було вбито разом із сімома членами вищого керівництва іранських служб безпеки і близько десятка членів його сім'ї та близького оточення внаслідок майже одночасних ударів протягом 60 секунд, пише The Guardian.