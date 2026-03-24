Деякі союзники попередили Трампа, що війна з Іраном швидко перетворюється на катастрофу, повідомляє Bloomberg (Фото: REUTERS/Nathan Howard)

Рішення президента Дональда Трампа відмовитися від погрози знищити енергетичну інфраструктуру Ірану і розпочати переговори було ухвалено після того, як союзники США та країни Перської затоки попередили його про небезпеки реалізації цієї погрози. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на людей, обізнаних із ситуацією.

Як зазначає агентство, деякі союзники попередили Трампа, що війна «швидко перетворюється на катастрофу».

За словами джерел, регіональні партнери повідомили США, що постійні пошкодження іранської інфраструктури майже неминуче призведуть до розпаду держави після завершення війни.

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Президент США також мав на меті заспокоїти ринки, розхитані його погрозами та тривалим конфліктом. Рішення Трампа, оголошене незадовго до початку торгів на американському ринку, частково було покликане розв’язати ці проблеми.

«Трампу потрібно було якось відступити від погрози, яка, безсумнівно, спричинила б новий виток ескалації, цього разу перетнувши новий рубіж через націлювання на цивільну енергетичну інфраструктуру, що, ймовірно, стало б воєнним злочином», — зауважила ексзаступниця помічника міністра оборони з питань Близького Сходу Дана Строул.

Один із високопоставлених дипломатів сказав, що Єгипет, Туреччина та Пакистан передають повідомлення між США та Іраном.

Інший неназваний дипломат розповів, що останніми днями найактивнішими непублічними каналами зв’язку з Іраном були ті, які організували Туреччина та Оман.

За даними третього дипломата, повідомлення також надходили через Саудівську Аравію, Індію та Єгипет. Однак наразі не зрозуміло, який вплив ці переговори мали на рішення Трампа.

Bloomberg пише, що дипломати та трейдери сумніваються, чи приведуть переговори до укладення реальної угоди. Причиною є довготривала практика Трампа відмовлятися від радикальних погроз, а також звичка Ірану затягувати ядерні перемовини.

22 березня президент США висунув Ірану 48-годинний ультиматум щодо відкриття Ормузької протоки, пригрозивши ударами по іранських електростанціях у разі відмови.

Однак 23 березня Трамп доручив Пентагону відкласти удари по іранських електростанціях та енергетичній інфраструктурі на пʼять днів.

Він заявив, що США та Іран протягом останніх двох днів провели «дуже хороші й продуктивні переговори щодо повного й остаточного врегулювання воєнних дій на Близькому Сході». Трамп зазначив, що переговори продовжаться цього тижня.

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Після заяви американського президента ціна на нафту марки Brent впала до $96 за барель, хоча раніше вона досягала $114,43. Крім того, індекс долара впав на 0,3%, хоча раніше демонстрував зростання на 0,6%. Ф’ючерси на американські акції підскочили більш ніж на 2%.

Своєю чергою Тегеран відкинув повідомлення про будь-які прямі переговори з США. Міністерство закордонних справ Ірану назвало заяви про «продуктивний діалог» неправдою.

Згодом Трамп уточнив, що переговори відбулися в неділю, 22 березня, за участі його зятя Джареда Кушнера та спецпосланеця Стіва Віткоффа. Президент США сказав, що вони розмовляли з «шанованим» лідером Ірану, який не є аятолою Моджтабою Хаменеї.