Про це повідомив у суботу, 7 березня, телеканал NBC News з посиланням на власні джерела.

Співрозмовники каналу заявили, що Трамп обговорював ідею розміщення наземного контингенту з помічниками та представниками Республіканської партії.

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Візія Трампа полягала в тому, що у післявоєнному Ірані не буде небезпечної ядерної програми, а Штати і новий іранський режим співпрацюватимуть у сфері видобутку нафти, подібно до того, як це роблять США та Венесуела.

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У розмові йшлося не про масштабне наземне вторгнення до Ірану, а про невеликий контингент, який би використовувався «для конкретних стратегічних цілей». Поінформовані джерела наголосили, шо жодних рішень з цього приводу Дональд Трамп не ухвалював і жодних наказів щодо наземних військ не віддавав.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що джерела, на які посилається NBC, «не входять до команди національної безпеки президента». Проте телеканал зазначає, що такі приватні обговорення можуть свідчити про більший інтерес Трампа до ідеї наземного контингенту, ніж він висловлює публічно.

Удар США та Ізраїлю по Ірану

28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму. Внаслідок авіаударів був ліквідований верховний лідер Ірану, аятола Алі Хаменеї.

У відповідь Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю, а також по Катару, ОАЕ, Бахрейну, Кувейту, Саудівській Аравії та Йорданії. Були зафіксовані атаки на військові бази Сполучених Штатів.

6 березня іранські військові заявили, що завдали ракетного удару по американському авіаносцю USS Abraham Lincoln. За їхніми словами, це була вже друга атака, проте самі США інформацію не підтверджували.

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Так само 6 березня президент США Дональд Трамп заявив, що з Іраном не укладатимуть жодної угоди, адже Вашингтон вимагає лише безумовної капітуляції Тегерану.

7 березня журналіст Лукас Томлінсон в ефірі телеканалу Fox News заявив, що США готують до відправки на Близький Схід третю авіаносну ударну групу на чолі з атомним авіаносцем USS George H.W. Bush. А Дональд Трамп написав у соцмережі Truth Social, що сьогодні по Ірану буде завдано «дуже сильного удару».