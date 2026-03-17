Трамп заявив, що Сполученим Штатам варто переглянути своє членство в НАТО

Дональд Трамп розкритикував союзників по НАТО за відмову допомагати США у війні в Ірані (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Американський президент Дональд Трамп розкритикував союзників за відмову допомагати США у війні проти Ірану та заявив, що Сполученим Штатам варто переглянути своє членство в НАТО.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті у вівторок, 17 березня, пише CNN.

За словами Трампа, членство США в НАТО є тим, «про що слід подумати». Американський лідер також заявив, що США «не були зобов’язані» надавати допомогу, коли Росія вторглася в Україну, однак роблять це.

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«Ми допомагаємо їм, а вони не допомогли нам, і я думаю, що це дуже погано для НАТО», — зазначив Трамп.

Він також обурився тим, що союзники по НАТО підтримують дії США в Ірані, однак відмовляються допомагати. За словами Трампа, США взяли це до відома. Водночас президент зазначив, що це не призведе до наслідків для НАТО.

«Ні, я просто вважаю, що це не добре для партнерства, коли вони кажуть: „Те, що ви робите, — це чудова річ, але ми не будемо допомагати“», — додав американський лідер.

Раніше 17 березня Дональд Трамп у соцмережі Truth Social розкритикував союзників по НАТО за відмову допомагати у війні в Ірані. Він назвав Альянс «вулицею з одностороннім рухом», оскільки країни-члени «нічого не робитимуть для нас, зокрема, у скрутний час».

Трамп також заявив, що США не потребують допомоги від союзників.

«Через те, що ми досягли такого військового успіху (в Ірані — ред.), ми більше не „потребуємо“ і не бажаємо допомоги країн НАТО — ми ніколи цього не потребували… Насправді, кажучи як президент Сполучених Штатів Америки, безперечно найпотужнішої країни у світі, ми не потребуємо допомоги ні від кого!» — заявив Трамп.

17 березня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна не братиме участі в операціях з розблокування Ормузької протоки. Водночас він запевнив, що Франція буде готова долучитися до місій супроводу кораблів, коли ситуація на Близькому Сході «заспокоїться».

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер також відмовив Трампу у відправці військових кораблів до Ормузької протоки. Згодом відмовою відповіла й Німеччина.

14 березня президент США висловив сподівання, що кілька країн відправлять свої кораблі до Ормузької протоки для забезпечення її розблокування. Згодом він розкритикував союзників за відмову допомогти.

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Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас в інтерв'ю агентству Reuters заявила, що багато європейців намагалися переконати США та Ізраїль не розпочинати війну проти Ірану. Вона зазначила, що Євросоюз залишається союзником США. Однак останнім часом об'єднання не зовсім розуміє кроки Вашингтону.

28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму. Унаслідок авіаударів було ліквідовано аятолу Алі Хаменеї. У відповідь Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю, а також по Катару, ОАЕ, Бахрейну, Кувейту, Саудівській Аравії та Йорданії. Були зафіксовані атаки на військові бази Сполучених Штатів.

Трамп стверджував, що внаслідок спецоперації Іран «повністю розгромлений». За словами очільника Білого дому, Тегеран прагне укласти угоду, однак він на неї не погодиться.

16 березня президент Трамп заявив під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force On, що він ще не готовий оголосити перемогу у війні з Іраном — попри свої попередні заяви, що «США завдали країні нищівної поразки у військовому та економічному плані».