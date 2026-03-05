Президент США Дональд Трамп у приватних бесідах почав називати прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера «невдахою». Це сталося на тлі загострення відносин між лідерами через різні погляди щодо війни з Іраном , повідомляє The Telegraph.

За даними джерел, Трамп використав це принизливе визначення під час приватної вечері, що вказує на різку зміну ставлення до британського прем'єра, якого раніше він називав «переможцем».

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«Трамп почав називати Стармера невдахою. Він сказав це на вечері з друзями. Він просто вважає, що в Стармера більше немає майбутнього», — повідомило джерело.

Зазначається, що основною причиною конфлікту стала відмова Британії оперативно дозволити використання бази Дієго-Гарсія для завдання ударів по Ірану.

«Ми маємо справу не з Вінстоном Черчиллем», — заявив президент США, додавши, що Стармер «руйнує стосунки».

3 березня президент США Дональд Трамп розкритикував прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера за відмову підтримати удари Штатів по Ірану.

Трамп у розмові з виданням Sun заявив, що таке рішення Стармера стало для ньогто неприємною несподіванкою: «Він [Стармер] не допоміг. Я ніколи не думав, що побачу таке. Я ніколи не думав, що побачу таке від Великої Британії».

2 березня прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна погодилася на прохання США дозволити використання британських військових баз для ударів по іранських ракетах, розміщених на складах або пускових установках.

При цьому він акцентував, що Велика Британія не брала участі у спільних авіаударах США та Ізраїлю по Ірану і не планує долучатися до подальших ударів.

28 лютого після старту операції США та Ізраїлю проти Ірану та вбивства високопоставлених чиновників країни Тегеран запустив ракети та дрони на Ізраїль, а згодом — на країни Перської затоки: про численні вибухи повідомлялося у Дубаї, Абу-Дабі (ОАЕ) та Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Також Іран атакував американські військові бази в Катарі, Бахрейні, Кувейті, Йорданії тощо.

Інфографіка: NV

В ОАЕ заявляли про іранську атаку сотнями ракет та дронів, було пошкоджено аеропорти, порти, американські консульства, цивільні об'єкти, повідомлялося про масштабні пожежі на нафтових об'єктах ОАЕ.

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4 березня Міністерство оборони Туреччини повідомило, що сили протиповітряної оборони НАТО збили балістичну ракету, яка була запущена з Ірану, пролетіла над Іраком та Сирією та рухалася в бік повітряного простору Туреччини. Уламки цілі впали в турецькій провінції Хатай, постраждалих та загиблих немає.

В Ірані 5 березня заявили, що не здійснювали ракетні запуски по «дружній» Туреччині, стверджуючи, що «поважають суверенітет країни».