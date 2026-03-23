Проурядова акція в Тегерані на підтримку режиму аятол, 22 березня 2026. Одна з учасниць тримає в руках зображення Моджтаби Хаменеї, нового верховного лідера Ірану (Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

Сполучені Штати та Ізраїль під час підготовки до війни в Ірані розраховували, що вбивство лідерів на початку операції та робота ізраїльської розвідки призведуть до масових повстань у країні, здатних повалити уряд, пише The New York Times.

За даними видання, яке опитало десятки колишніх та чинних чиновників США й Ізраїлю, план внутрішнього постання належить голові Моссаду Давіду Барнеа. Він вважав, що його служба зможе згуртувати іранську опозицію, спровокувавши заворушення, які можуть призвести до краху влади Ірану. Барнеа представив цю пропозицію високопосадовцям адміністрації президента США Дональда Трампа під час візиту до Вашингтона в середині січня.

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Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу прийняв план. Попри сумніви серед високопосадовців США, Трамп також мав оптимістичний погляд на план. Вони з Нетаньягу вважали, що вбивство лідерів Ірану на початку конфлікту, а потім серія розвідувальних операцій, спрямованих на заохочення зміни режиму, можуть призвести до масового повстання, яке допоможе швидко завершити війну, пише NYT.

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Однак через три тижні повстання в Ірані так і не відбулося. Американська та ізраїльська розвідки дійшли висновку, що теократичний уряд Ірану ослаблений, але неушкоджений, і що поширений страх перед військовими та поліцейськими силами Ірану послабив перспективи внутрішніх протестів.

NYT називає переконання Ізраїлю та США щодо протестів «фундаментальною помилкою у підготовці до війни». Після початку операції іранський уряд, замість того, щоб розвалитися зсередини, закріпився на своїх позиціях і загострив конфлікт, завдаючи ударів по військових базах, містах і кораблях у районі Перської затоки, а також по вразливих нафтових і газових об'єктах, говориться у матеріалі.

Водночас американські чиновники все ще сподіваються, що протести можуть початися. Але Нетаньягу за лаштунками висловив розчарування тим, що обіцянки Моссаду не здійснилися. На одній із нарад з питань безпеки через кілька днів після початку війни прем'єр-міністр заявив, що Трамп може вирішити припинити війну будь-якого дня, і що операції Моссаду ще не принесли результатів, пише NYT.

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Інфографіка: NV

За даними видання, багато американських військових та розвідників скептично ставилися до плану з повстанням, оцінивши його ймовірність як низьку. Вони говорили Трампу, що іранці не вийдуть на протести, поки Сполучені Штати та Ізраїль скидатимуть бомби.

«Багато протестувальників не виходять на вулицю, бо їх розстріляють. Їх уб’ють. Це одне. Але друге — є значна частина людей, які просто хочуть кращого життя, а зараз їх просто відсунули на другий план. Їм не подобається режим, але вони не хочуть помирати, виступаючи проти нього. Ці 60 відсотків залишаться вдома», — вважає колишній чиновник Державного департаменту та Білого дому Нейт Свансон.

Також план Моссаду включав підтримку вторгнення іранських курдських ополченських груп, що базуються на півночі Іраку. Але американські чиновники більше не в захваті від цієї ідеї. 7 березня Трамп прямо заявив, що не хоче, «щоб курди заходили туди».

За даними NYT, ЦРУ перед початком війни проаналізувало низку можливих сценаріїв розвитку подій в Ірані. Розвідувальні служби вважали повний крах іранського уряду «відносно малоймовірним результатом». Найімовірніше, прихильники жорсткої лінії в чинному уряді збережуть контроль над важелями влади, говориться у звітах.

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20 березня Трамп заявив, що Штати «дуже близькі до досягнення цілей» в Ірані і розглядають можливість згортання своїх військових зусиль на Близькому Сході.

Вже 22 березня Трамп заявив, що Сполучені Штати «стерли Іран з лиця землі» та виконали свої військові цілі раніше за графік.