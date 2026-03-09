Трамп назвав умову, за якої підтримає ліквідацію нового верховного лідера Ірану, сина Хаменеї — WSJ

Президент Дональд Трамп готовий підтримати ліквідацію нового верховного лідера Ірану Моджтаби Хаменеї, якщо той не піде на поступки, зокрема щодо ядерної програми.

Про це у понеділок, 9 березня, повідомила газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед чинних та колишніх американських посадовців.

Білий дім відмовився від коментарів, проте Трамп раніше заявляв, що не задоволений обранням Хаменеї лідером Ірану, та назвав його кандидатуру «неприйнятною».

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Минулого тижня в соціальних мережах Трамп зазначив, що хоче мати право голосу у виборі «великого та прийнятного» правителя для Ірану після капітуляції Тегерану.

«Я не проходжу через усе це, щоб у підсумку отримати ще одного Хаменеї», — сказав Трамп журналу Time минулого тижня.

WSJ пише, що Ізраїль, імовірно, проведе операцію з ліквідації Хаменеї. Джерела видання зазначили, що Ізраїль бере на себе провідну роль у нанесенні ударів по іранських лідерах.

На нещодавнє запитання CNN, чи є Хаменеї ціллю для Ізраїлю, міністр закордонних справ країни Гідеон Саар відповів: «Вам доведеться почекати і побачити».

Саме Ізраїль завдав авіаудару, внаслідок якого загинули Алі Хаменеї та його дружина.

WSJ додає, що у Вашингтоні молодшого Хаменеї вважають безкомпромісним наступником свого батька, якого власноруч обрав впливовий іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР). Посадовці зазначають, що не очікують від Хаменеї відмови від прагнень Ірану мати власну ядерну зброю або переговорів щодо припинення війни на умовах, вигідних США.

8 березня Рада експертів Ірану обрала новим верховним лідером країни Моджтабу Хаменеї, сина загиблого аятоли Алі Хаменеї.

Повідомлення про обрання нового верховного лідеру Ірану з’явились через кілька годин після того, як Армія оборони Ізраїлю попередила перед засіданням Асамблеї експертів, що «Ізраїль продовжуватиме стежити за будь-яким наступником і будь-ким, хто прагне призначити наступника», попереджаючи, що вона «не вагатиметься атакувати» будь-кого з десятків членів, які брали участь у зустрічі.

Водночас президент США Дональд Трамп ще до оголошення імені Хаменеї заявив, що новий верховний лідер Ірану «не протримається довго», якщо іранська сторона спочатку не отримає схвалення Білого дому.

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Що відомо про наступника Алі Хаменеї

Як писало агентство Reuters, Моджтаба вважається прихильником жорсткого консервативного табору Ірану, як і його батько, і публічно підтримував жорстку політику щодо противників режиму і зовнішніх ворогів. Моджтаба Хаменеї ніколи офіційно не обіймав державних посад, але, як вважається, має закулісний вплив у політичному і силовому апараті та тісні зв’язки з КВІР. У 2019 році США запровадили проти нього санкції.

Моджтаба навчався у семінаріях міста Кум, ключового центру ісламської ідеології в Ірані, та є вихідцем із консервативних релігійних кіл Ірану. У цьому середовищі його батько відігравав помітну роль під час Ісламської революції та повалення шаха Мохаммеда Рези Пехлеві — іранського прозахідного монарха.

Син Хаменеї відомий своїми тісними зв’язками з Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР) — воєнізованим формуванням, яке було створене для «захисту завоювань революції» і стало найвпливовішою військовою силою в Ірані. Отримавши освіту, Моджтаба Хаменеї приєднався до лав КВІР наприкінці 80-х років і взяв участь в останньому періоді війни Ірану з Іраком (тривала у 1980−1988 роках).

Інфографіка: NV

Після того, як у 1989 році його батько став Верховним лідером Ірану, Моджтаба з роками нарощував свій залаштунковий вплив в іранському режимі під керівництвом Хаменеї.

Reuters із посиланням на власні джерела додає, що за останні 20 років Хаменеї-молодший «встановив тісні зв’язки з КВІР, що забезпечило йому додатковий вплив у політичному та безпековому апараті Ірану».

28 лютого 2026 року майже вся родина Хаменеї стала ціллю перших ударів Ізраїлю та США по Ірану. Окрім Алі Хаменеї, унаслідок цих атак загинула дружина Моджтаби Хаменеї, його син і мати.