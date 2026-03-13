Трамп заявив, що наступного тижня США завдадуть «дуже сильного удару» по Ірану

США планують завдати сильного удару по Ірану протягом наступного тижня. Про це повідомив президент США Дональд Трамп в інтерв'ю для Fox News у п’ятницю, 13 березня.

«Ми завдамо їм дуже сильного удару протягом наступного тижня», — сказав Трамп.

Американський президент, що Іран «зіткнеться з тривалим відновленням» після нещодавніх військових дій, і країні знадобляться «роки на відновлення», оскільки США вже завдали значної шкоди.

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Трамп підкреслив, що в разі потреби Сполучені Штати готові забезпечити військовий супровід нафтовим танкерам, що проходять через Ормузьку протоку. Однак він висловив надію, що до цього не дійде.

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12 березня Трамп натякнув у своїх соцмережах на подальші удари по «божевільних покидьках» в Ірані та спростував інформацію ЗМІ про те, що «США не перемагають».

Він повторив думку про те, що військові ресурси Ірану значно скоротилися з початку конфлікту. За словами Трампа, ВМС і ВПС Ірану «більше не існують». Іранські ракети, дрони та інші засоби, за даними президента США, знищено, а лідери країни «зникли з лиця землі».

Раніше того ж дня Трамп заявив, що Штати «перемогли» у війні з Іраном.

«Дозвольте мені сказати, що ми перемогли. Ви знаєте, ніколи не хочеться занадто рано говорити про перемогу. Ми перемогли. Ми перемогли, вже о першій годині все було закінчено, але ми перемогли», — заявив президент США.

Водночас він дав зрозуміти, що США ще продовжують досягати цілей своєї військової операції проти Ірану.

Того ж дня новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї опублікував своє перше звернення, у якому пригрозив новими атаками на американські військові бази на Близькому Сході.