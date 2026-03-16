Президент США Дональд Трамп не інформує союзників про цілі війни та термін її закінчення (Фото: REUTERS/Aaron Schwartz)

Тиск на президента США Дональда Трампа на третій тиждень операції проти Ірану посилюється. Але Білий дім не інформує союзників про те, коли США мають намір закінчувати війну, говориться у матеріалі Bloomberg .

За даними джерел агенції, під час недавньої телефонної розмови лідерів G7 європейські колеги неодноразово тиснули на Трампа, вимагаючи роз’яснень щодо його кінцевої мети в Ірані. Він відповів, що не може обговорювати цілі війни під час телефонної розмови, але повідомив, що має кілька варіантів і хоче, щоб конфлікт незабаром закінчився.

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Останні заяви президента США викликали розгубленість серед колись надійних союзників. Зокрема, ніхто схоже не готовий підтримати його заклик про допомогу у відкритті заблокованої Ормузької протоки, пише Bloomberg.

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Представник Білого дому заявив агентству, що метою США є знищення ракетних сил та військово-морського флоту Ірану, а також забезпечення того, щоб ця країна ніколи не змогла отримати ядерну зброю. США також прагнуть переконатися, що іранський режим більше не зможе фінансувати проксі-групи в інших країнах. Операція коаліції триватиме доти, доки Трамп не визначить, що ці цілі досягнуто, зазначив співрозмовник Bloomberg.

Інфографіка: NV

За словами європейських чиновників, остання ескалація військової активності США може являти собою «пік кампанії» Трампа. Вони називають перебільшенням заяви президента США про те, що удари знищили військовий потенціал Ірану, і вважають цю риторику потенційно підґрунтям для оголошення Вашингтоном завершення операції.

Високопоставлений чиновник з країн Перської затоки попередив, що зрештою лише тривале зростання цін на нафту змусить Трампа припинити війну та оголосити про перемогу, залишивши регіональних союзників розбиратися з залишковою загрозою з боку «пораненого й розлюченого» Ірану.

Ознаки напруги також фіксуються у власній політичній коаліції Трампа. Відповідальний за штучний інтелект та криптовалюти в Білому домі Девід Сакс заявив, що Штатам «слід спробувати знайти вихід».

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«Зараз саме час оголосити перемогу й вийти з конфлікту, і це, безперечно, те, чого хотіли б бачити ринки», — сказав він.

Віцепрезидент Джей Ді Венс, затятий скептик щодо іноземних вторгнень, повністю не підтримав військову операцію, але публічно і не розкритикував її.

Громадська підтримка війни також видається обмеженою: останні опитування показують, що американці розділилися у своїх поглядах або схиляються до негативного ставлення до конфлікту.

«Трамп сподівався, що це буде дуже швидка війна. Зараз ця війна вийшла з-під його контролю. Вона триває довше, стає все більш заплутаною і вимагає великих витрат», — сказав аналітик та колишній чиновник адміністрації Барака Обами Валі Наср.

Деякі чиновники країн Перської затоки кажуть, що вони мало інформовані про плани Вашингтона, і в приватному порядку висловлюють розчарування тим, що війну було розпочато без змістовних консультацій.

Bloomberg пише, що війну може бути важко закінчити, тому що Вашингтон і Тегеран «вимірюють перемогу за різними стандартами». Попри весь успіх США в ударах по іранських військових цілях, Тегеран все ще має можливість завдати удару у відповідь. Також Іран може продовжити опосередковані атаки, переслідувати судноплавство та порушувати регіональні енергетичні потоки.

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За словами чиновників, такі країни, як Оман, Саудівська Аравія та Туреччина, вивчають канали для зниження напруженості та стабілізації судноплавства через Ормузьку протоку, тоді як європейські уряди намагаються підтримувати канали зв’язку з іранськими посередниками.

Інфографіка: NV

Поки що зусилля залишаються нерішучими. Іран вимагає компенсацій за збитки та гарантії про ненапад, які, ймовірно, не будуть прийняті Білим домом. Але завершення війни можливе й без переговорів, якщо Трамп вирішить, що досягнув своїх цілей або йому «набридне терпіти», пише Bloomberg.

«Президент знищив більшу частину військової та морської потужності Ірану й на роки відкинув назад його ядерну програму. Він може зупинитися в будь-який момент, коли вирішить це зробити, і оголосити про свою перемогу», — вважає колишній спеціальний представник адміністрації президента США з питань Ірану Елліот Абрамс.

12 березня Трамп заявив, що Штати «перемогли» у війні з Іраном.

«Дозвольте мені сказати, що ми перемогли. Ви знаєте, ніколи не хочеться занадто рано говорити про перемогу. Ми перемогли. Ми перемогли, вже о першій годині все було закінчено, але ми перемогли», — заявив президент США.

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Він також заявляв, що війна з Іраном може скоро завершитися.

15 березня Трамп заявив, що Сполучені Штати обговорюють патрулювання Ормузької протоки із сімома країнами. Він також додав, що на НАТО чекає «дуже погане» майбутнє, якщо союзники по Альянсу не допоможуть Штатам забезпечити безпеку в Ормузькій протоці.