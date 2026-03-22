Відповідь на нові погрози Трампа. Тегеран попередив США, які об'єкти можуть стати цілями наступних атак

Дим піднімається після удару по нафтопереробному заводу Bapco на острові Сітра в Бахрейні, 9 березня 2026 року (Фото: REUTERS/Stringer)

У разі атак США на енергетику країни влада Ірану націлиться на енергетичну і нафтову інфраструктуру країн Близького Сходу.

Про це в неділю, 22 березня, заявив голова парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф у своїй публікації на платформі Х.

«Критично важлива інфраструктура, а також енергетична та нафтова інфраструктури в усьому регіоні вважатимуться законними цілями і будуть незворотно знищені», — написав він.

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Мохаммад Багер Галібаф додав, що, на його думку, це призведе до довгострокового підвищення цін на нафту.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Іран повинен протягом 48 годин повністю відкрити Ормузьку протоку для безпечного судноплавства, інакше Сполучені Штати завдадуть ударів по іранських електростанціях.

Трамп вказав, що, якщо Тегеран не відкриє протоку «повністю і без погроз», США «вдарять і знищать» іранські електростанції, починаючи з найбільшої.

Війна США та Ізраїлю проти Ірану спровокувала прогнозовану, але водночас надзвичайно проблемну асиметричну відповідь з боку Тегерану: він фактично заблокував Ормузьку протоку, через яку транспортується 20% світових поставок нафти.

14 березня президент США висловив сподівання, що кілька країн відправлять свої кораблі в протоку для забезпечення її розблокування. Однак згодом розкритикував союзників за відмову в допомозі.

19 березня Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Японія і Канада заявили про готовність зробити «свій внесок» у забезпечення безпечного проходу через Ормузьку протоку. У спільній заяві вони не уточнили, яким саме буде цей внесок.

Згодом Італія, Німеччина та Франція зазначили, що готові гарантувати безпеку в Ормузькій протоці лише після припинення вогню.

Інфографіка: NV

Ормузька протока є єдиним морським «виходом» із багатих на нафту країн Перської затоки.

Її ширина в найвужчому місці становить лише 34 км, а отже, всі громіздкі судна — зокрема й танкери — опиняються у межах легкої досяжності від узбережжя Ірану, нагадувала американська The New York Times, пояснюючи, чому Ормузьку протоку так важко розблокувати й чому вона стала «наочним доказом здатності Тегерана здобути асиметричну перевагу».