Після слів Трампа про швидке завершення. Іран відкинув можливість переговорів із Вашингтоном

Дим над Тегераном (Іран) після ударів США та Ізраїлю, 1 березня 2026 року (Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі стверджує, що Тегеран готовий продовжувати ракетні атаки стільки, скільки буде необхідно.

Про це він заявив в інтерв'ю американській телемережі PBS, пише 10 березня газета The Guardian.

Арагчі також відкинув можливість переговорів із Вашингтоном.

Газета нагадує, що раніше президент США Дональд Трамп заявив що війна з Іраном закінчиться «дуже скоро».

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9 березня президент США Дональд Трамп під час прес-конференції у Флориді заявив, що війна з Іраном може скоро завершитися.

На запитання, чи очікує він завершення військової операції США протягом цього тижня або кількох днів, Трамп відповів: «Я думаю, що скоро».

«Подивіться, у них немає нічого, включно з керівництвом. Насправді, існує два рівні керівництва, а насправді, як виявляється, навіть більше», — сказав президент США, додавши, «але два рівні керівництва зникли».

Операція США та Ізраїлю проти Ірану — головне

28 лютого розпочалася спільна операція Сполучених Штатів та Ізраїлю проти іранського режиму, яка отримала назву Рик лева в Ізраїлі та Епічна лють у США.

Після серії ударів і вибухів у столиці Ірану Тегерані та інших великих містах ізраїльські джерела повідомили про ліквідацію верховного лідера Алі Хаменеї. Уранці 1 березня його загибель підтвердили й іранські державні ЗМІ.

У відповідь на атаку США та Ізраїлю Іран запустив балістичні ракети по самому Ізраїлю, а також Катару, ОАЕ, Бахрейну, Кувейту, Саудівській Аравії та Йорданії. Були зафіксовані атаки на військові бази Сполучених Штатів.

1 березня американський президент Дональд Трамп заявив, що війна США з Іраном триватиме близько чотирьох тижнів. Представник аятоли Хаменеї в Раді національної безпеки Ірану Алі Ларіджані 2 березня заявив, що Іран не буде вести переговори зі Сполученими Штатами.

6 березня Трамп заявив, що з Іраном не укладатимуть жодної угоди. Вашингтон очікує безумовної капітуляції близькосхідної країни.

Пізніше президент США заявив, що військова операція проти Ірану закінчиться тоді, коли той здасться або не зможе воювати.

9 березня в інтерв'ю CBS News заявив, що, на його думку, «війна практично завершена».