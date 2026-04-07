Іран та Сполучені Штати продовжують обмінюватися повідомленнями через Пакистан. Однак Тегеран не виявлятиме гнучкості, поки Вашингтон продовжує вимагати від нього «капітуляції під тиском».

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на високопоставлене іранське джерело.

Співрозмовник зазначив, що Катар у понеділок, 6 квітня, передав послання Тегерана Вашингтону та країнам регіону про те, що якщо США атакує іранські електростанції, «весь регіон і Саудівська Аравія зануриться в повну темряву через удари Ірану у відповідь».

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Джерело каже, що Штати хочуть знову відкрити Ормузьку протоку. Однак Тегеран не відкриє її в обмін на порожні обіцянки.

Співрозмовник попередив, що «якщо ситуація вийде з-під контролю, союзники Ірану також закриють Баб-ель-Мандебську протоку».

Інфографіка: NV

Президент Дональд Трамп неодноразово попереджав, що Сполучені Штати можуть вдарити по електростанціях, мостах та іншій інфраструктурі в Ірані, якщо Тегеран не укладе угоду або не відкриє Ормузьку протоку. 5 квітня він заявив, що Іран має час до вівторка, 20:00 за східним часом, щоб укласти угоду (03:00 8 квітня за Києвом).

У Тегерані у відповідь заявили, що в разі подальших ударів Сполучених Штатів по інфраструктурі Ірану «ворота пекла» відкриються вже для США та Ізраїлю. За даними CNN, Тегеран заявив, що повністю відкриє Ормузьку протоку лише після компенсації країні фінансових збитків через війну.

6 квітня видання Axios повідомило, що США та Іран за допомогою посередників обговорюють умови потенційного 45-денного припинення вогню, яке може призвести до остаточного завершення війни.

Того ж дня агентство Reuters з посиланням на джерела написало, що Іран відмовився від пропозиції щодо завершення війни з США та Ізраїлем, в рамках якої Тегеран мав розблокувати Ормузьку протоку для припинення вогню.

Згодом телеканал CNN повідомив, що Трамп не підтримав план, представлений посередниками.

6 квітня очільник Білого дому заявив, що Іран можна знищити за одну ніч, і додав, що вона може настати вже у вівторок.

7 квітня Трамп натякнув, що Іран цієї ночі опиниться під ударом. У соцмережі Truth Social він написав, що «загине ціла цивілізація».