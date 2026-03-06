У США заявили, що потопили понад 30 іранських кораблів

Вибух на іранському військовому кораблі в морі після удару США, 4 березня 2026 року (Фото: Department of Defense/Handout via REUTERS)

Глава Центрального командування США адмірал Бредлі Купер заявив, що Сполучені Штати потопили вже понад 30 іранських кораблів. Про це він сказав на брифінгу в штабі командування у Флориді, пише BBC .

«Лише за останні кілька годин ми уразили іранський корабель-носій безпілотників, розміром приблизно з авіаносець часів Другої світової війни. І поки ми говоримо, він горить», — розповів Купер.

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Він додав, що загалом за останні три дні американські військові уразили в Ірані майже 200 цілей.

Інформація про те, що США потопили єдиний іранський дрононосець Shahid Bahman Bagheri ВМС КВІР, з’явилися 4 березня.

Президент США Дональд Трамп, виступаючи незадовго до адмірала Купера в Білому домі, сказав, що США потопили «24 кораблі за три дні».

Трамп також заявляв, що внаслідок американських ударів «58% іранських ракетних пускових установок уже виведені з ладу», а країна, за його оцінкою, буде «відкинута на 10 років назад», перш ніж зможе відновитися.

Спільна операція проти Ірану під назвою Рев лева (Ізраїль) та Епічна лють (США) триває з 28 лютого. Внаслідок ударів по Тегерану загинув 86-річний аятола Алі Хаменеї. Також ліквідовано десятки іранських високопосадовців.

Інфографіка: NV

У відповідь Іран атакував Ізраїль та запустив сотні ракет і дронів по країнах Перської затоки, де уражено американські військові бази, посольства та нафтові об'єкти.