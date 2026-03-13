Запуск ракети Tomahawk з есмінця ВМС США USS Thomas Hudner на підтримку операції Епічна лють, 1 березня 2026 року (Фото: U.S. Navy/Handout via REUTER)

Адміністрація президента США Дональда Трампа вичерпала «роки» запасів критично важливих боєприпасів з початку операції проти Ірану , повідомляє Financial Times із посиланням на трьох людей, обізнаних із цим питанням.

За даними видання, швидке вичерпання озброєння стосувалося й сучасних далекобійних ракет Tomahawk, що посилило занепокоєння щодо зростання вартості конфлікту та здатності США поповнювати свої запаси.

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Центр міжнародних і стратегічних досліджень оцінив, що США використали 168 ракет Tomahawk за перші 100 годин операції проти Ірану.

«Це величезні витрати Tomahawk. Військово-морський флот відчуватиме ці витрати протягом кількох років», — сказав один зі співрозмовників видання.

Очікується, що Пентагон найближчими днями подасть до Білого дому та Конгресу офіційний запит на додаткові видатки на військові потреби у розмірі 50 млрд доларів.

Як зазначає FT, будь-який додатковий законопроєкт про фінансування війни в Ірані може зіткнутися з опором у Палаті представників і Сенаті.

Представники Демократичної партії, ймовірно, відмовляться виділяти додаткові кошти для Пентагону. Демократи критикували війну в Ірані як незаконну, тому що Трамп не звернувся за її схваленням до Конгресу.

Сенаторка-республіканка Ліза Мурковські нагадала, як Білий дім роками розповідав Україні та європейським партнерам, що не може надати Києву більше зброї через ризик виснаження американських запасів.

«З огляду на рівень запасів, які [американські війська в Ірані] щодня витрачають, я думаю, що у нас усіх є підстави ставити слушні питання про те, як ми справляємося з боєприпасами», — зауважила вона.

Глава Пентагону Піт Гегсет минулого тижня запевнив, що у США немає дефіциту боєприпасів.

«Наші запаси оборонної та наступальної зброї дозволяють нам продовжувати цю кампанію стільки, скільки буде потрібно», — сказав він.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт також стверджувала, що американські війська мають «більш ніж достатні запаси боєприпасів, амуніції та зброї для досягнення цілей операції Епічна лють і навіть більше».

11 березня у Пентагоні заявили, що перші шість днів війни з Іраном коштували США понад 11 мільярдів доларів.

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12 березня Трамп заявив, що Штати «перемогли» у війні з Іраном.

«Дозвольте мені сказати, що ми перемогли. Ви знаєте, ніколи не хочеться занадто рано говорити про перемогу. Ми перемогли. Ми перемогли, вже о першій годині все було закінчено, але ми перемогли», — заявив президент США.

Водночас він дав зрозуміти, що США ще продовжують досягати цілей своєї військової операції проти Ірану.