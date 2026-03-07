Розвідка США сумнівається у можливості повалення режиму аятол в Ірані — Washington Post

Масштабний наступ Сполучених Штатів на Іран навряд чи призведе до усунення вкоріненої військової та релігійної верхівки Ісламської Республіки. Про це йдеться в секретній доповіді Національної розвідувальної ради (NIC). Звіт опинився в розпорядженні The Washington Post.

Джерела видання повідомили, що висновки звіту ставлять під сумнів задекларований план президента Дональда Трампа «очистити» верхівку Ірану та вибрати лідера на власний розсуд.

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Зазначається, що доповідь окреслювала сценарії наступництва як у разі точкової кампанії проти іранських лідерів, так і в разі ширшого наступу на керівництво та державні інституції країни. Про це WP повідомили особи, знайомі з висновками документа.

Згідно з даними розвідки, в обох випадках релігійна та військова верхівка Ірану у відповідь на ліквідацію верховного лідера аятоли Алі Хаменеї діяла б згідно з протоколами, розробленими для збереження спадкоємності влади.

Перспективу того, що розріджена іранська опозиція візьме контроль над країною, описали як «малоймовірну».

Речниця Білого дому Анна Келлі заявила, що президент Трамп і його адміністрація чітко окреслили свої цілі: знищити балістичні ракети Ірану та його виробничі потужності, розгромити військово-морський флот, покласти край здатності країни озброювати терористичні угруповання та назавжди завадити їй отримати ядерну зброю.

Видання додає, що у звіті не розглядалися інші сценарії, зокрема введення сухопутних військ США в Іран або озброєння курдів для розпалювання повстання.

Процес наступництва в Ірані, який передбачався у звіті, наразі вже запущений, але він проходить під величезним тиском внаслідок інтенсивних бомбардувань з боку США та Ізраїлю.

Заміна верховного лідера покладається на впливовий духовний орган Ірану — Раду експертів. Проте значну роль у цьому процесі також відіграють члени Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) та інші представники силових структур країни.

Наразі не було підтверджень, що Рада обрала нового лідера — сина вбитого Алі Хаменеї Моджтабу Хаменеї. За словами західного посадовця з питань безпеки, КВІР активно просуває його кандидатуру, але стикається з опором інших впливових гравців, зокрема Алі Ларіджані — секретаря Вищої ради національної безпеки Ірану.

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7 березня Трамп заявив, що сьогодні по Ірану буде завдано «дуже сильного удару».

«Через погану поведінку Ірану зараз серйозно розглядається можливість повного знищення та неминучої смерті для районів і груп людей, які до цього моменту навіть не розглядалися як цілі для ударів», — заявив Трамп.

Водночас американських президент не виключав, що США можуть розпочати наземну операцію проти Ірану. Також він заявляв, що хоче брати участь у призначенні наступного лідера Ірану.

Операція США та Ізраїлю проти Ірану

Спільна операція США та Ізраїлю проти Ірану триває з 28 лютого. Країни атакують Тегеран та інші великі міста Ірану. 86-річний аятола Алі Хаменеї загинув унаслідок атаки у своїй резиденції у перший день операції.

Інфографіка: NV

Інфографіка: NV

У відповідь на атаки Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю. Також іранські ракети та дрони атакували військові бази США в Катарі, ОАЕ, Бахрейні, Кувейті, Саудівській Аравії та Йорданії. Зокрема про численні вибухи повідомлялося в Дубаї, Абу-Дабі та Ер-Ріяді.

За словами президента США Дональда Трампа, війна США з Іраном триватиме близько чотирьох тижнів.