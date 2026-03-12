«Може знадобитися наземна операція». Розвідка США не бачить ознак швидкого краху режиму в Ірані — Reuters

Дим над Тегераном (Іран) після ударів Ізраїлю та США, 1 березня 2026 року (Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency))

Позиції керівництва Ірану значною мірою залишаються незмінними, і воно не перебуває під загрозою краху після майже двох тижнів безперервних ударів з боку США та Ізраїлю.

Такого висновку дійшла розвідка США, пише в четвер, 12 березня, агентство Reuters із посиланням на обізнані джерела.

За словами одного зі співрозмовників агентства, ім'я якого не розкривають, у «безлічі» розвідувальних доповідей озвучено висновок, що іранському режиму «не загрожує крах» і він «зберігає контроль над іранським населенням».

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Ізраїльські офіційні особи під час закритих переговорів також визнають, що немає жодної впевненості в тому, що війна стане причиною зміни влади в Ірані, пише Reuters із посиланням на високопоставленого ізраїльського чиновника.

Агентство вказує, що, судячи з даних американської розвідки, Корпус вартових ісламської революції (КСІР) і тимчасові лідери, які прийшли до влади після ліквідації верховного лідера Алі Хаменеї 28 лютого, утримують контроль над країною.

Новим верховним лідером став син Хаменеї - Моджтаба Хаменеї, нагадує Reuters.

Однак Ізраїль не має наміру залишати в цілості будь-які залишки колишнього уряду, повідомило джерело, знайоме із ситуацією. Агентство вказує, що залишається незрозумілим, як американсько-ізраїльська військова кампанія зможе повалити чинний режим в Ірані.



«За словами джерела, для цього, можливо, знадобиться наземний наступ, який дозволить людям усередині Ірану безпечно проводити протести на вулицях», пише Reuters.

Адміністрація президента США Дональда Трампа не виключає можливості відправки американських військ до Ірану, нагадує Reuters.

28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму. Унаслідок авіаударів було ліквідовано верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї.

У відповідь Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю, а також по Катару, ОАЕ, Бахрейну, Кувейту, Саудівській Аравії та Йорданії. Були зафіксовані атаки на військові бази Сполучених Штатів.

6 березня президент США Дональд Трамп заявив, що з Іраном не укладатимуть жодної угоди. Вашингтон очікує безумовної капітуляції близькосхідної країни.

Пізніше Трамп заявив, що військова операція проти Ірану закінчиться тоді, коли той здасться або не зможе воювати.

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11 березня (за місцевим часом), виступаючи на мітингу перед своїми прихильниками в місті Хеброн (штат Кентуккі) Трамп заявив, що Сполучені Штати «перемогли» у війні з Іраном.