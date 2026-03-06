Кремль посилив критику США , використовуючи війну в Ірані, щоб створити умови для звинувачення Сполучених Штатів у будь-яких майбутніх провалах мирних переговорів щодо України. Про це сказано в аналізі Інституту вивчення війни (ISW) 5 березня.

Інститут наводить заяви міністра закордонних справ країни-агресора Росії Сергія Лаврова, який стверджує, що Америка хоче «посіяти розбрат і дестабілізувати ситуацію на Близькому Сході, зокрема, вбити клин між Іраном і державами Перської затоки». Лавров цинічно пов’язав війну в Ірані з війною Росії в Україні, стверджуючи, що США та Ізраїль мають намір втягнути країни Перської затоки в конфлікт, так само як Захід нібито втягнув Україну в конфлікт з Росією.

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Російський міністр знову згадав саміт на Алясці, заявивши про «важливість» примарних домовленостей зі США щодо України. Водночас він заявив, що Кремль не бачить ознак того, що США ведуть переговори з Росією «недобросовісно», дещо пом’якшивши свою риторику щодо адміністрації Дональда Трампа, пише ISW.

Натомість інші російські чиновники жорсткіше висловлювалися, щоб дискредитувати переговори під егідою США щодо України, говориться в аналізі. Зокрема, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв цинічно звинуватив президента США через одночасні військові дії проти Ірану та мирні зусилля щодо України.

Аналітики ISW зазначають, що Кремль використовує Медведєва для висловлення більш радикальної риторики, ніж та, яку Москва готова озвучувати сама і яка відображає справжні погляди Кремля.

Вказані заяви пролунали на тлі бажання РФ затягнути мирні переговори і спробами балансувати між досягненням початкових військових цілей та уникненням санкцій США.

«Ескалація риторики» проти США також свідчить про те, що Кремль сподівається знайти баланс, щоб одночасно зберегти відносини зі Штатами та своїми союзниками, зокрема Іраном. Росія також може використовувати пряму критику США як посередника у переговорах щодо України, щоб виправдати себе в разі майбутнього провалу мирного процесу, підсумовує ISW.