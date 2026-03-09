РФ намагається відкрити другий фронт війни на Близькому Сході: Зеленський доручив переговорній команді поспілкуватися зі США

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ намагається зманіпулювати ситуацією на Близькому Сході на користь своєї агресії, а також перетворити удари Ірану по сусідах та базах США фактично на другий фронт своєї війни проти України та — ширше — проти усього Заходу.

Про це він повідомив за підсумками наради з переговорною командою.

Глава держави каже, що українська делегація фактично 24/7 комунікує з американською стороною.

Він зазначив, що наразі пріоритет партнерів і вся увага — до ситуації навколо Ірану. Через це зустріч, яку планували на цей тиждень за пропозицією США, відкладається.

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Однак Зеленський підкреслив, що Україна готова до перемовин у «будь-який момент у тому форматі, який може допомогти й буде реалістичним з точки зору закінчення війни».

Президент повідомив, що українська переговорна команда доповіла інформацію щодо планів росіян, наскільки це Києву відомо, передусім завдяки діяльності розвідок України.

Він каже, що доручив перемовникам ще раз прокомунікувати з американцями, щоб:

по-перше, підтвердити готовність до стратегічної спільної роботи заради безпеки, зокрема в захисті від ударних дронів;

по-друге, підтвердити готовність Києва змістовно працювати для закінчення війни Росії проти України.

«Ми бачимо, що росіяни зараз намагаються зманіпулювати ситуацією на Близькому Сході та в регіоні Затоки на користь своєї агресії, а також перетворити удари іранського режиму по сусідах та американських базах фактично на другий фронт російської війни проти України та — ширше — усього Заходу. Цього точно не можна допускати. Злу не можна давати можливостей для координації, але захист життя повинен бути чітко скоординованим. Саме заради цього працюємо», — наголосив Зеленський.

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28 лютого розпочалась спільна операція США та Ізраїлю проти Ірану. Країни атакують Тегеран та інші великі міста. 86-річний аятола Алі Хаменеї загинув унаслідок атаки у своїй резиденції в перший день операції.

У відповідь на атаки Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю. Також іранські ракети та дрони атакували військові бази США в Катарі, ОАЕ, Бахрейні, Кувейті, Саудівській Аравії та Йорданії. Зокрема про численні вибухи повідомлялося в Дубаї, Абу-Дабі та Ер-Ріяді.

Двосторонні атаки продовжилися також в інші дні. За словами американського президента Дональда Трампа, війна США з Іраном триватиме близько чотирьох тижнів.

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2 березня агентство Bloomberg повідомило, що Зеленський запропонував направити на Близький Схід найкращих українських фахівців зі знищення іранських безпілотників, якщо лідери цих країн переконають російського диктатора Володимира Путіна погодитися на місячне перемир’я у війні проти України.

Президент також припустив, що Україна може обміняти дрони-перехоплювачі на ракети для комплексів Patriot. Зеленський пояснив, що у країн Перської затоки є ракети PAC-3, але недоцільно витрачати їх на збиття іранських безпілотників.

5 березня Зеленський повідомляв, що Україна отримала запит від США стосовно допомоги в захисті від шахедів на Близькому Сході.

В інтерв'ю The New York Times, яке опублікували 9 березня, Зеленський сказав, що Україна направила в Йорданію дрони-перехоплювачі та команду експертів з БпЛА для захисту військових баз США.