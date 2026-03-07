Посол РФ у Великій Британії підтвердив, що Росія на боці Ірану у війні з США

Посол РФ у Великій Британії Андрій Келін заявив, що Росія підтримує Іран у війні з США. Про це він сказав у суботу, 7 березня, в ефірі Sky News.

За словами посла, Росія не є нейтральною стороною і надає підтримку Ірану.

«Ми дуже негативно ставимося до того, що відбувається. Зараз західні країни дотримуються логіки, що Іран винен у всьому. Але ніхто не каже, що США та Ізраїль розпочали атаку проти Ірану. А Іран лише відповідає на цю атаку. Це просто несправедливо», — заявив представник РФ.

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Він також стверджує, що найкращим варіантом було б «негайне припинення війни».

Видання The Washington Post повідомляло, що Росія надає Ірану розвіддані про місцезнаходження американських військових кораблів і літаків на Близькому Сході.

Глава Пентагону Піт Геґсет заявив, що його не турбує факт, що Іран отримує від Росії інформацію для ударів по американських військових позиціях.

Президент США Дональд Трамп відмовився коментувати ці повідомлення.

5 березня речник Кремля Дмитро Пєсков стверджував, що Іран не звертався до Росії по якусь допомогу на додаток до «політичної підтримки, яку надає Москва».

1 березня російський диктатор Володимир Путін висловив співчуття президенту Ірану Масуду Пезешкіану у зв’язку зі смертю верховного лідера країни Алі Хаменеї. Ліквідацію Хаменеї російський диктатор назвав «цинічним порушенням усіх норм людської моралі та міжнародного права».

Інфографіка: NV

У звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 28 лютого йшлося про те, що реакція Росії на удари по Ірану підкреслює обмеженість можливостей Москви підтримувати Тегеран і асиметрію російсько-іранських відносин.

У звіті за 1 березня ISW заявив, що Росія продовжує демонструвати свою неготовність активно підтримувати Іран, окрім шаблонних заяв після загибелі Алі Хаменеї та кількох інших високопосадовців цієї країни. Аналітики зауважили, що критикуючи вбивство Хаменеї, Путін не згадав прямо ані про Сполучені Штати, ані про Ізраїль.

Спільна операція США та Ізраїлю проти Ірану триває з 28 лютого. Країни атакують Тегеран та інші великі міста Ірану. 86-річний аятола Алі Хаменеї загинув унаслідок атаки у своїй резиденції у перший день операції.

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Інфографіка: NV

У відповідь на атаки Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю. Також іранські ракети та дрони атакували військові бази США в Катарі, ОАЕ, Бахрейні, Кувейті, Саудівській Аравії та Йорданії. Зокрема про численні вибухи повідомлялося в Дубаї, Абу-Дабі та Ер-Ріяді.

Двосторонні атаки продовжилися також в інші дні. За словами президента США Дональда Трампа, війна США з Іраном триватиме близько чотирьох тижнів.