Після дрона на британській базі. Туреччина обмірковує розміщення F-16 на Кіпрі — Reuters

Про це повідомило у суботу, 7 березня, Reuters з посиланням на джерело у турецькому Міноборони.

Як заявив співрозмовник видання, такий крок був одним із тих, що обмірковуються у контексті загострення ситуації на Близькому Сході, зокрема ударів США та Ізраїлю по Ірану та іранських атак у відповідь.

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28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму. В результаті авіаударів був ліквідований верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї.

У відповідь Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю, а також по Катару, ОАЕ, Бахрейну, Кувейту, Саудівській Аравії та Йорданії. Були зафіксовані атаки на військові бази Сполучених Штатів. У ніч проти 2 березня дрон атакував британську авіабазу Акротірі на Кіпрі.

4 березня Міністерство оборони Туреччини повідомило, що сили протиповітряної оборони НАТО збили балістичну ракету, яка була запущена з Ірану та рухалася у бік турецького повітряного простору.

Згодом генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, шо Альянс не буде застосовувати 5 статтю після збиття іранської ракети у Туреччині.

У самому Ірані стверджували, що не здійснювали ракетні запуски по Туреччині, і наполягали на «повазі до суверенітету».