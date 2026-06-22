Ця сума включає вартість боєприпасів, знищеної техніки та збитків, завданих військовим базам, але не враховує операційні витрати, які вже були закладені в бюджет Пентагону на 2026 фінансовий рік, повідомив CNN старший радник CSIS Марк Кансіан.

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Близько 26 мільярдів доларів було витрачено на боєприпаси, оскільки спостерігалося «інтенсивне використання» зброї великої дальності, надзвичайно досконалої та дорогої. Наприклад, ракета Tomahawk коштує близько 2,5 мільйона доларів, і, за даними CSIS, США використали близько тисячі таких ракет.

За даними центру, щоденні витрати на війну зменшувалися в міру її продовження завдяки зменшенню частоти ударів та скороченню використання дорогого озброєння. За оцінками аналітиків, перші 100 годин війни обійшлися США в 3,7 млрд доларів. На 12-й день сукупні витрати становили близько 16,5 млрд доларів.

Два джерела в уряді США повідомили телеканалу, що Пентагон подав запит на додаткове фінансування в розмірі 80 мільярдів доларів. За словами одного з джерел, близько 20 мільярдів доларів із загальної суми запиту пов’язані з нагальними потребами через війну в Ірані.

Хоча основний фінансовий тягар витрат ліг на Міністерство оборони США, конфлікт обійшовся іншим відомствам, таким як Міністерство внутрішньої безпеки та Міністерство у справах ветеранів, у 1 млрд доларів. Приблизно 165 млн доларів з цієї суми були пов’язані з підвищенням цін на паливо, зазначив Кансіан.

Протягом більшої частини війни ціни на бензин у США зросли з менш ніж 3 долари за галон у середньому до понад 4 доларів. Згідно з даними системи відстеження витрат на енергію від Університету Брауна, американські домогосподарства витратили на бензин на понад 253 долари більше, ніж вони б заплатили, якби війни не було.

Через війну в Ірані також було призупинено постачання нафти з Близького Сходу майже на чотири місяці. Таким чином, світові ринки втратили 1,15 мільярда барелів ресурсу, вказують дослідники.

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Інфляція у США у цей період зросла швидше, ніж середня заробітна плата американців — це сталося вперше з 2023 року. Згідно з останніми даними Бюро статистики праці, річна інфляція у Штатах вперше за три роки перевищила 4%, що було зумовлено цінами на енергоносії, пише CNN.

21 червня у Швейцарії завершився перший раунд переговорів між США та Іраном, що передбачено підписаним 18 червня меморандумом про взаєморозуміння. Посередники — Катар та Пакистан — заявили про «обнадійливий прогрес».

Сторони мають досягти угоди протягом 60 днів, зокрема у питаннях ядерної програми, Ормузької протоки та інших.