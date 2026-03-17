«Король виглядає голим». Трамп дуже швидко йде в напрямку катастрофи, його чекає не тільки особистий крах — аналітик
Президент США Дональд Трамп (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)
Заступник директора аналітичного центру Політика Артем Бронжуков розповів в ефірі Radio NV, чому Європа відмовляється допомогти Дональду Трампу розблокувати Ормузьку протоку і як президент США рухається до катастрофи через свою непродуману політику.
Артем Бронжуков
Трамп ображений, він скликав усіх на священну війну проти Ірану, розблоковувати Ормузьку протоку. Але вчора ціла низка західних країн — і Німеччина, і Італія, і Австралія, і Японія, і Велика Британія — усі йому кажуть як один: «Ну слухай, ти цю кашу заварив, ти її розгрібай». Ніхто із союзників не хоче вкладатися власним ресурсом для того, аби підтримувати Трампа у війні, яка явно виглядає програшною, яка виглядає непродуманою.
І, ймовірніше, це були амбіції самого Трампа, який був окрилений успіхами у Венесуелі і думав, що йому море по коліно. Але реалії життя показали, що напівмертві режими, такі, як венесуельський і кубинський, відрізняються від сильних, хоча й людожерських режимів, на прикладі Ісламської Республіки Іран.
Тому Трамп не розуміє, що йому робити, як вийти, зберігши обличчя, з цієї війни. Звісно, він не задоволений союзниками, він їх критикує.