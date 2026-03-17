Заступник директора аналітичного центру Політика Артем Бронжуков розповів в ефірі Radio NV , чому Європа відмовляється допомогти Дональду Трампу розблокувати Ормузьку протоку і як президент США рухається до катастрофи через свою непродуману політику.

Артем Бронжуков Заступник директора аналітичного центру Політика

Трамп ображений, він скликав усіх на священну війну проти Ірану, розблоковувати Ормузьку протоку. Але вчора ціла низка західних країн — і Німеччина, і Італія, і Австралія, і Японія, і Велика Британія — усі йому кажуть як один: «Ну слухай, ти цю кашу заварив, ти її розгрібай». Ніхто із союзників не хоче вкладатися власним ресурсом для того, аби підтримувати Трампа у війні, яка явно виглядає програшною, яка виглядає непродуманою.

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І, ймовірніше, це були амбіції самого Трампа, який був окрилений успіхами у Венесуелі і думав, що йому море по коліно. Але реалії життя показали, що напівмертві режими, такі, як венесуельський і кубинський, відрізняються від сильних, хоча й людожерських режимів, на прикладі Ісламської Республіки Іран.

Тому Трамп не розуміє, що йому робити, як вийти, зберігши обличчя, з цієї війни. Звісно, він не задоволений союзниками, він їх критикує.